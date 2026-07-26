Autoridades cometen omisión dolosa al permitir escuelas militarizadas

Operan desde hace casi 100 años; un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios “no puede amparar prácticas ilegales”, dice el coordinador de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe

Por. Staff

Ciudad de México.-Las instituciones educativas de corte militar existen en México desde hace por lo menos 90 años, pese a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmó que “no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo esa denominación y/o modalidad”.

Escuelas particulares como el Colegio Militarizado Moderno Alarid y la Academia Militarizada México, entre otras, operan desde hace décadas ofreciendo niveles de formación que van desde prescolar hasta bachillerato, bajo un modelo de instrucción en el que destacan la disciplina, la obediencia y los códigos de corte castrense, e incluso, el uso de uniformes para sus alumnos es de tipo militar.

Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe, destacó en entrevista con el periódico La Jornada que “no se puede regular lo ilegal”, pues desde la Convención sobre los Derechos de Niñas y Niños, suscrita por México hace 37 años, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Educación, establecen con claridad que los menores “tienen que estar alejados de cualquier dinámica de guerra y lo militarizado».

Afirmó que México destaca por su marco de protección de las infancias y las adolescencias; sin embargo, hay una “omisión dolosa” de las autoridades responsables, entre ellas la SEP, que “debería prohibir” este tipo de instituciones.

Enfatizó que las escuelas y academias militares “están violando toda la normatividad vigente en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque su base está sustentada en una educación con disciplina fuerte o de mano dura, y esto es esencialmente violencia, a la que se intenta decorar con los temas militares”.

El especialista en derechos de las infancias destacó que las escuelas y academias militarizadas o de corte castrense tienen una “larga tradición en México, no es un tema nuevo. En el siglo pasado, incluso, hace 20 o 30 años, muchas familias enviaban a sus hijos e hijas a estas instituciones para formar carácter, para controlar conductas desviadas, y tenemos testimonios muy dolorosos de personas de la diversidad sexual que fueron enviados ahí ‘para hacerlos hombres’, lo que implicó vivir todo tipo de violencias, e incluso, torturas”.

Agregó que la entrega de un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que “son genéricos, pues lo mismo sirve para una escuela de corte confesional que para una institución de pedagogía activa o de corte militar, no puede amparar prácticas ilegales, que ponen en riesgo a niños y adolescentes”.