Berterame es reportado estable tras golpazo en la cabeza

El argentino nacionalizado mexicano y exatacante de los Rayados del Monterrey tuvo que ser retirado del campo en ambulancia después de desplomarse tras un codazo

Por. Staff

MONTREAL.- El técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, aseguró que el delantero Germán Berterame se encuentra bien tras ser trasladado al hospital en ambulancia durante el partido contra el CF Montreal el sábado por la noche en Canadá.

Berterame se desplomó sobre el terreno de juego tras recibir un codazo en la cabeza de Efraín Morales dentro del área, requiriendo atención médica inmediata. El equipo médico del Inter Miami se apresuró al campo y solicitó la presencia de una ambulancia.

Al minuto 70 el delantero mexicano Germán Berterame recibió el golpe al momento de buscar el balón. En la caída el atacante golpeó contra el césped y quedó noqueado.

Compañeros y rivales solicitaron el ingreso inmediato del cuerpo médico. Luego de recibir atención sobre el terreno de juego, Berterame tuvo que ser trasladado en ambulancia para ser revisado en un hospital.

Inicialmente Berterame fue colocado en una camilla. “Fue una respuesta muy rápida para ayudar a Germán. Ahora mismo está en la clínica haciéndose pruebas, pero está bien», dijo Hoyos.

«Lo que le pasó a Germán fue un golpe muy, muy duro. En cuanto a la jugada, es obvio que hubo un codazo, por eso se pitó penalti; cayó como un peso muerto», dijo Hoyos después del partido.

«Creo que, dada la gravedad del impacto, probablemente ya estaba inconsciente. Recibió un codazo y se golpeó fuerte contra el suelo, pero gracias a Dios se está recuperando bien. Está consciente y su familia está al tanto de todo y tranquila. Lo más importante es que está bien, y ahora está bien. Nos impactó a todos porque no sabíamos qué hacer. Fue un momento de gran desesperación y profunda tristeza, porque iba más allá del resultado, del fútbol y todo eso; se trata de una vida humana, eso es lo que más importa. Así que solo esperamos que todo salga bien».

Hoyos confirmó que Berterame se sometió a pruebas por la lesión después del partido.

«Los propios jugadores ayudaron a traer la camilla rápidamente, y la ambulancia llegó enseguida. Fue una respuesta muy rápida para ayudar a Germán. Ahora mismo está en la clínica haciéndose pruebas, pero está bien», dijo Hoyos.

El Inter Miami reanudó el partido con un penalti convertido por Luis Suárez, quien lo celebró levantando la camiseta de Berterame junto a sus compañeros.

El Inter Miami ganó 1-0 al CF Montreal en el estadio Saputo, con el debut del nuevo fichaje Casemiro con los Herons.