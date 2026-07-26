Calor dispara venta de sueros hasta 20%

El presidente de la Asociación de Farmacéuticos de la zona centro del estado, Tofic Salum Fares, explicó que el repunte corresponde al comportamiento habitual de la temporada de calor

Por Raúl López García

Imagen: IA Gemini

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las altas temperaturas ya comenzaron a reflejarse en las farmacias de la zona centro de Tamaulipas, donde la venta de sueros orales, electrolitos y medicamentos para atender enfermedades diarreicas registra incrementos de hasta 20 por ciento. Sin embargo, este comportamiento no responde a un aumento significativo de pacientes con estos padecimientos.

El presidente de la Asociación de Farmacéuticos de la zona centro del estado, Tofic Salum Fares, explicó que el repunte corresponde al comportamiento habitual de la temporada de calor, cuando las familias adquieren con mayor frecuencia productos para prevenir o atender cuadros leves de deshidratación y malestares gastrointestinales.

«Seguimos con temperaturas muy elevadas, pero en las farmacias no hemos detectado un incremento importante de enfermedades diarreicas», señaló el dirigente, quien precisó que la mayor demanda se concentra en sueros de rehidratación oral, electrolitos, agua embotellada y medicamentos antidiarreicos.

Pese a ello, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reporta que Tamaulipas acumula 186 mil 705 casos de infecciones intestinales hasta el 11 de julio, además de un incremento de 4.06 por ciento en enfermedades diarreicas. Entre los padecimientos registrados se encuentran fiebre tifoidea, shigelosis, amibiasis y otras infecciones provocadas por protozoarios.

Salum Fares aseguró que las farmacias de Ciudad Victoria cuentan con inventario suficiente para atender la demanda durante las próximas semanas, con disponibilidad de sueros orales, antibióticos, medicamentos para controlar la diarrea y tratamientos para la fiebre.

Añadió que, mientras persistan las altas temperaturas, la venta de estos productos podría mantenerse hasta 20 por ciento por encima de lo habitual, por lo que insistió en la importancia de mantener una adecuada hidratación y acudir al médico ante cualquier cuadro de diarrea que pueda poner en riesgo la salud.