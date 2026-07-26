26 julio, 2026

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Cocodrilo se sale de laguna en parque de Tampico

Presuntamente se encontraba en la orilla de ese sitio, al cual están acudiendo visitantes en esta temporada vacacional.
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Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El reporte de que un cocodrilo se había salido de la laguna del Chairel, movilizó a elementos del cuerpo de bomberos de Tampico.

Presuntamente se encontraba en la orilla de ese sitio, al cual están acudiendo visitantes en esta temporada vacacional.

Fue a temprana hora del sábado, cuando se reportó la presencia del saurio en el parque Fray Andrés de Olmos.

Los «tragahumo» llegaron a los pocos minutos y rápidamente bajaron de una unidad el equipo con el que cuentan para la captura de los cocodrilos.

Revisaron y recorrieron el parque pero los juanchos ya no estaban en el punto.

Posteriormente, regresaron a la unidad para regresar a la base.

En el parque hay varios letreros que prohíben el ingreso a la laguna por el riesgo que hay por la presencia de cocodrilos en ese sitio.

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