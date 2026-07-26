Descarrila carro tanque con 77 mil litros de gasolina en Madero

Durante la inspección se descartaron fisuras en el carro tanque, por lo que se descartó una explosión inmediata.

Por Óscar Figueroa

La Razón

Un carro tanque cargado con 77 mil litros de gasolina, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), se descarriló este domingo en Ciudad Madero.

El incidente provocó la activación del código rojo, que consistió en el despliegue de las corporaciones de seguridad de la zona conurbada.

Se instaló un Puesto de Sistema de Comando de Incidentes con la participación de Bomberos Municipales, Bomberos de Pemex, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Protección Civil.

Durante la inspección se descartaron fisuras en el carro tanque, por lo que se descartó una explosión inmediata.

«A las 6 de la mañana de este domingo recibimos un informe vía telefónica sobre el descarrilamiento de un carro tanque en los patios de servicios y bueno, nos apersonamos y observamos que está el carro tanque recostado, lo revisamos, no tiene fisura, no tiene fuga y bueno, estamos haciendo nuestro protocolo de atención», declaró el director de Protección Civil de Madero, Ricardo Aguirre Martínez.

Puntualizó que no hubo derrame de gasolina, ni daños en la estructura del carrotanque.

Las corporaciones mantendrán una guardia permanente en el sitio para prevenir cualquier eventualidad.

La extracción del combustible requiere coordinación directa entre Pemex y los responsables de los carros tanque.

«Tenemos ya líneas desplegadas para cualquier situación de emergencia, ya se habló con Pemex, Pemex a su vez con los encargados de los carros tanque y se va a hacer un trasvase de combustible. Esto va a ser hasta el día de mañana; por lo pronto vamos a tener un punto aquí de prevención».