Descarrilla en Madero carro tanque con 80 mil litros de gasolina

Las autoridades preparaban la evacuación de los vecinos por el trasvase del combustible.

Por Staff

Ciudad Madero.-Tras el descarrilamiento de un carro tanque ferroviario registrado en la colonia Ferrocarrilera Talleres, se mantienen activos los protocolos de atención y prevención en coordinación con las autoridades y cuerpos de emergencia de los tres órdenes de gobierno.

El Gobierno de Ciudad Madero dijo que en el sitio trabajan elementos de Protección Civil, Bomberos de Ciudad Madero, Tránsito Municipal, Servicios Médicos, Centro Regional de Emergencias, Petróleos Mexicanos, Seguridad Física de PEMEX, ENGY y demás instancias competentes.

De acuerdo con la evaluación, el carro tanque no presenta fisuras ni derrame del combustible que transporta. Mientras se realizan las labores técnicas previas al trasvase, se lleva a cabo el censo de las familias asentadas en las inmediaciones y se les informa sobre una evacuación preventiva que se efectuará únicamente durante las maniobras, con el propósito de privilegiar su seguridad.

Las maniobras de trasvase iniciarán una vez que arribe el personal especializado en materiales peligrosos y el equipo técnico responsable de realizar el procedimiento, conforme a los protocolos