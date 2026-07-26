Detienen a tercera imputada por el feminicidio de Dafne

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas cumplimenta la tercera orden de aprehensión relacionada con el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años

Por. Pedro Alfonso García

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detiene a Estrella M., coordinadora del área femenil de la Academia Militarizada Marina Doenitz, tercera persona imputada por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, dentro de la carpeta CE/0309/2026.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas cumplimenta la tercera orden de aprehensión relacionada con el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años fallecida durante un campamento de verano en Ciudad Madero, con la detención de Estrella M.

Dafne Zapata Quintos ingresa el 13 de julio al campamento de la Academia Militarizada Marina Doenitz, institución donde muere días después, los peritajes descartan la versión inicial de desvanecimiento y confirman asfixia por sumersión como causa del deceso.

Danna Yanina «N», de 18 años, exalumna e instructora auxiliar de la academia, se convierte en la primera detenida el 23 de julio, tras acudir a declarar ante la Fiscalía Especializada, un juez de control le dicta prisión preventiva justificada por feminicidio.

Jorge Luis «N», director y fundador de la Academia Militarizada Marina Doenitz, cae la noche del 25 de julio en Altamira, en cumplimiento de la segunda orden de aprehensión, después de declarar públicamente que no se encontraba en el plantel durante los hechos.

Estrella M., identificada como «Estrellita», coordinadora del área femenil de la academia, es detenida la misma noche que el director, la familia de Dafne la señala como responsable directa del cuidado de las menores durante el campamento de verano.

Alejandra Quintos, madre de Dafne, afirma en redes sociales que son cinco los adultos implicados en el feminicidio de su hija, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no confirma esa cifra ni adelanta nuevas órdenes de aprehensión en la carpeta CE/0309/2026.

La Fiscalía Especializada en Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres de la Zona Sur mantiene abierta la indagatoria, mientras un juez de control define en próximas audiencias la situación jurídica de los tres detenidos y la posible ampliación de la carpeta.