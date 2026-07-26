Detienen a militar chileno condenado por el asesinato de Víctor Jara

Nelson Hasse Mazzei permanecía prófugo tras ser condenado por el secuestro y asesinato del del cantautor y activista chileno durante la dictadura de Pinochet

Por Staff

Santiago.-La Policía de Investigaciones de Chile detuvo al coronel retirado del ejército Nelson Hasse Mazzei, quien permanecía prófugo tras ser condenado por el secuestro y asesinato de Víctor Jara.

El militar, de 80 años, fue condenado en 2023 en un fallo definitivo a un total de 25 años por su participación en el crimen del cantautor chileno y el secuestro, tortura y homicidio del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal.

El referente de la «Nueva canción chilena» y profesor de la Universidad Técnica del Estado, fue asesinado el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile (hoy Estadio Víctor Jara), a sólo cinco días del golpe de Estado en contra del gobierno de Salvador Allende.

La justicia chilena determinó que el cantautor fue separado del resto de los casi 5.000 prisioneros que se mantenían detenidos en el lugar y llevado a la zona de los camarines. Junto a Quiroga, recibió graves agresiones físicas y psicológicas antes de ser ejecutado.

Tenía 56 fracturas en su cuerpo y 44 balas.

Su caso es uno de los más emblemáticos de la forma en que la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet ejerció la violencia política. El régimen militar que se extendió por 17 años en el país sudamericano y dejó miles de torturados, ejecutados y desaparecidos.

El Poder Judicial chileno informó que este sábado la ministra en visita en causas de Derechos Humanos, de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, ordenó el ingreso inmediato a prisión del exmilitar.

Según medios locales, el prófugo de la justicia fue encontrado por agentes policiales en una parcela en Puyehue, en la región de Los Lagos, en el sur del país.