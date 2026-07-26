Explota un petrolero tras chocar con mina en Ormuz

El buque había abandonado el trayecto de navegación aprobado por Teherán cuando impactó contra la mina, era un "petrolero infractor", dice Irán.

Por Staff

Teherán.-Este domingo, un petrolero ha explotado en el estrecho de Ormuz tras chocar con una mina marina, después de desviarse de la ruta de navegación establecida por Irán en mitad del pulso con Estados Unidos, por el control de estratégica marítima, según han informado medios iraníes.

La agencia Tasnim, relacionada con la Guardia Revolucionaria iraní, aseguró que el buque había abandonado el trayecto de navegación aprobado por Teherán cuando impactó contra la mina calificándolo de «petrolero infractor».

Tasnim afirma que Irán había advertido en numerosas ocasiones de que los buques que abandonaran el recorrido establecido por las autoridades iraníes asumirían las consecuencias de esa decisión. Las autoridades iraníes todavía no han emitido un comunicado oficial sobre el supuesto incidente ni han informado de víctimas, daños o de la identidad del buque.

La televisión estatal iraní había informado de que la Guardia Revolucionaria realizó disparos de advertencia contra seis buquesen las últimas 24 horas cuando intentaban atravesar el estrecho de Ormuz.

PUNTO DE FRICCIÓN

Según Teherán, las embarcaciones fueron obligadas a detener su travesía porque navegaban «fuera de la ruta designada» por las autoridades iraníes. Las diferencias entre Irán y Estados Unidos sobre el recorrido que deben seguir los buques que atraviesan Ormuz se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre ambos países, y desembocaron en el conflicto más reciente en la región.

En las últimas semanas, la tensión en el estrecho de Ormuz ha aumentado con ataques iraníes y contra buques comerciales, después de que Omán habilitara a principios de julio una segunda ruta de tránsito con el apoyo de Estados Unidos, a lo que Washington respondió con bombardeos sobre territorio iraní.

Ante ese panorama, la República Islámica declaró cerrar el 12 de julio el estratégico paso marítimo, y dos días después, Estados Unidos restableció el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes en la zona. Desde entonces, Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países árabes de Oriente Medio, entre ellos se encuentran Baréin, Kuwait y Jordania.