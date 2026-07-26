Fiscalía presenta amplia carga de pruebas en caso Dafne; Audiencia entra a tercer receso

La existencia de personas detenidas no implica que ya exista una declaración de culpabilidad, ya que el proceso penal continúa conforme a las etapas previstas por la ley.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

La audiencia inicial por el feminicidio de la adolescente D.Z. entró a un tercer receso mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúa la exposición de los datos de prueba con los que busca la vinculación a proceso de las personas imputadas.

La asesora jurídica de la parte ofendida, Lizeth Alejandra Flores García, explicó que el Ministerio Público aún desarrolla la presentación de los elementos reunidos durante la investigación, lo que ha prolongado la diligencia judicial.

«Nos encontramos en la exposición del Ministerio Público respecto a los datos de prueba que sustentan la vinculación a proceso. Realmente se ha extendido porque son muchos datos de prueba», declaró durante un receso de la audiencia.

Afirmó que la carpeta de investigación fue integrada mediante un trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía de Investigación, por lo que la calificó como una investigación «exhaustiva».

Precisó que, una vez concluida la intervención del Ministerio Público, la asesoría jurídica reiterará la solicitud de vinculación a proceso y posteriormente la defensa decidirá si solicita que la situación jurídica de los imputados se resuelva dentro del plazo constitucional de 72 horas o pide su ampliación a 144 horas.

La abogada evitó anticipar el sentido de la resolución y subrayó que esa determinación corresponde exclusivamente a la jueza de Control.

Respecto a versiones sobre un posible traslado del caso al Distrito Judicial de Ciudad Victoria, descartó esa posibilidad y sostuvo que la competencia permanece en la zona sur de Tamaulipas porque los hechos ocurrieron en Ciudad Madero.

Al ser cuestionada sobre las dudas expresadas por algunos ciudadanos respecto a la identidad de las personas detenidas, respondió que la ejecución de la orden de aprehensión contempla precisamente la verificación de que se trate de las personas buscadas por la autoridad.

También aclaró que la existencia de personas detenidas no implica que ya exista una declaración de culpabilidad, ya que el proceso penal continúa conforme a las etapas previstas por la ley.

Durante el mismo encuentro con medios, el padre de D.Z. expresó su confianza en la investigación realizada por la Fiscalía y manifestó que espera que la autoridad judicial emita una resolución conforme a derecho.