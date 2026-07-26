Frenarán el ciberacoso con apoyo de Meta, Google y TikTok

Este esfuerzo se realiza con empresas globales de tecnología como TikTok, Meta, Google y YouTube

La Secretaría de las Mujeres, en colaboración con empresas globales de tecnología como TikTok, Meta, Google y YouTube, puso en marcha una campaña permanente para combatir y erradicar la violencia de género en el espacio digital.

En entrevista con Pamela Cerdeira para MVS Noticias, Patricia Carranza, directora general de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la Mejora Continua de Programas de la Secretaría de las Mujeres, explicó que este esfuerzo conjunto busca intervenir en un entorno donde convergen cerca de 95 millones de usuarios en el país

Según detalló la funcionaria, las acciones contemplan la difusión de mensajes homologados los días 25 de cada mes, la creación de un consejo redactor para la cartilla de derechos digitales y la capacitación a creadores de contenido para fomentar una convivencia sana.

¿En qué consiste la campaña contra la violencia digital?

La iniciativa busca transformar los espacios virtuales en entornos seguros y libres de agresión mediante acciones coordinadas entre el sector público y las plataformas tecnológicas.

Al referirse al propósito central del acuerdo con las empresas tecnológicas, Patricia Carranza destacó:

“Es un esfuerzo conjunto para erradicar y prevenir las violencias en el ámbito digital, ver cómo es que podíamos en conjunto garantizar un ambiente un poco menos hostil”.

Entre los componentes clave de la estrategia destacan:

Mensajes unificados: Difusión de contenidos educativos los días 25 de cada mes, en el marco del Día Naranja.

Cartilla de Seguridad Digital: Creación de un consejo redactor para difundir y socializar los derechos digitales de la población.

Capacitación a creadores: Alianzas con generadores de contenido en redes sociales para contrarrestar discursos de odio y promover valores de respeto.

Cooperación internacional: Trabajo conjunto con organismos como ONU Mujeres y Unicef para reforzar el alcance del proyecto.

Respecto a la magnitud de este compromiso institucional, Carranza enfatizó que México es “el primer país en el mundo que tiene este tipo de acuerdos” de carácter nacional con firmas transnacionales.

¿Cómo afecta el ciberacoso a las mujeres en México?

La funcionaria detalló que el impacto de las agresiones virtuales varía de forma sustancial según el género, siendo las mujeres jóvenes de entre 12 y 29 años el grupo con mayor prevalencia de afectaciones.

Al respecto, la entrevistada señaló que “la connotación sexual de las violencias se aísla en el caso de las violencias ejercidas contra los hombres en el ámbito digital”, lo que evidencia un problema estructural diferenciado.

¿Dónde denunciar violencia digital?

Para medir la efectividad del programa y brindar apoyo directo, las autoridades federales cuentan con mecanismos de seguimiento continuo:

Línea 079 (Opción 1): Operadoras del Centro de Atención del Bienestar cuentan con “todo un protocolo de capacitación para atender los casos de violencia digital”, vinculando las denuncias con las herramientas de reporte de las propias plataformas. Módulo de Ciberacoso del INEGI: Evaluación anual para dar seguimiento temporal a la evolución de este fenómeno. Banco Nacional de Datos e Información sobre Víctimas de Violencia: Herramienta para monitorear las canalizaciones y el registro de casos.

Sobre la importancia de concientizar a la ciudadanía, Patricia Carranza concluyó que “la convivencia en ese ámbito no es diferente a la convivencia que tenemos con las personas no es diferente de nuestro espacio material”.

CON INFORMACION DE MVS NOTICIAS