Genevieve toma fuerza frente al Pacífico mexicano; ya es huracán

Sus desprendimientos reforzarán la probabilidad de lluvias en el occidente mexicano, con posibles afectaciones en estados como Jalisco.

Genevieve se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, y su centro se localizó a 810 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima; informó la noche del sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Sus desprendimientos nubosos aportan humedad hacia el occidente de México.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) estimó que el sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y avanzaba hacia el oeste-noroeste, a aproximadamente 24 kilómetros por hora. La trayectoria prevista mantendría dicho desplazamiento general durante los próximos cinco días.

🌀#Genevieve se ha intensificado a #Huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Se localiza a 810 km al sur-suroeste de Manzanillo, #Colima. Sus desprendimientos nubosos aportan humedad hacia el occidente de #México. Más detalles en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/wuAvwq8qmr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 26, 2026

Genevieve podría experimentar una rápida intensificación: el organismo estadounidense calculó una probabilidad de entre 70 y 80 % de que sus vientos aumenten cerca de 55 kilómetros por hora durante las siguientes 24 horas. Su pronóstico contempla que alcance vientos de hasta 215 kilómetros por hora en aproximadamente dos días, antes de comenzar un debilitamiento gradual; aunque permanecería como huracán hasta el quinto día.

Los desprendimientos del ciclón reforzarán la probabilidad de lluvias en el occidente mexicano, con posibles afectaciones en estados como Jalisco.

Además, el SMN pronosticó lluvias fuertes a puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en regiones de Sonora y Chihuahua, aparte de chubascos en zonas de Sinaloa y las dos Baja Californias: condiciones capaces de provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves.

Con información de López-Dóriga Digital