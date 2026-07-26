Golpe a la corrupción: sancionan a 13 funcionarios

Las medidas incluyen suspensiones, amonestaciones e inhabilitaciones de hasta tres meses

Un total de 13 servidores públicos fueron sancionados por cometer faltas administrativas no graves en nueve dependencias y entidades federales, de acuerdo con las resoluciones derivadas de investigaciones internas.

Las sanciones van desde amonestaciones públicas y privadas hasta suspensiones laborales e inhabilitaciones de hasta tres meses.

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la sanción más severa fue impuesta a Víctor C., adscrito al Hospital General Regional No. 1 del IMSS en Querétaro, quien recibió una inhabilitación por tres meses por omitir examinar, diagnosticar e implementar un tratamiento médico-quirúrgico a un paciente en 2022, lo que ocasionó el deterioro de su estado de salud hasta su fallecimiento.

En Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron suspendidas por 30 días Marlyn C. y María F., trabajadoras del Departamento de Personal Salina Cruz Marina-Pacífico, por no atender el trámite de pago de prestaciones laborales post mortem de un trabajador entre 2022 y 2025.

En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Josué S., de la División Oriente, fue suspendido por 15 días tras registrar solicitudes de contratación del servicio de energía eléctrica sin contar con facultades para ello.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) concentró cinco sanciones. Tres funcionarios de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México —Tomás M., Brenda P. y Hernán M.— recibieron suspensiones de 15 días por omitir la revisión total del equipaje de pasajeros internacionales en 2023.

Además, José A. y Omar G. fueron suspendidos por el mismo periodo por suscribir un convenio que excedió el monto permitido en un contrato de telefonía.

En el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Ornela G., del Centro de Asistencia Social para la Segunda Infancia, fue suspendida 15 días por maltrato contra un menor de edad.

Por su parte, Edmundo C., de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Manzanillo, recibió dos suspensiones de 10 y 12 días por omisiones relacionadas con proyectos de infraestructura en Colima.

También fueron sancionados Luis C., del 98 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, con una amonestación privada por irregularidades en un expediente clínico, y Ana G., del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con una amonestación pública por proporcionar documentación con información confidencial.

¿De qué dependencias son los servidores públicos sancionados?

Petróleos Mexicanos (Pemex): 2 sancionados.

Comisión Federal de Electricidad (CFE): 1 sancionado.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): 1 sancionado.

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa): 1 sancionado.

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF): 1 sancionada.

Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM): 5 sancionados.

Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Manzanillo: 1 sancionado.

Secretaría de Salud (Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias): 1 sancionada.

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