Isaac del Toro rompe récord para el ciclismo mexicano

Isaac del Toro finalizó en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia, máximo logro alcanzado por algún ciclista mexicano

Isaac del Toro hizo historia al subir al podio general del Tour de Francia 2026, competición en la cual se consolidó como el mejor ciclista joven.

«Solo vamos más rápido, juntos vamos más lejos.» — Proverbio atribuido a la sabiduría popular francesa. pic.twitter.com/BFbNThvOv3 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 26, 2026

El deportista originario de Ensenada, Baja California, finalizó en el tercer lugarde la clasificación general, máximo logro alcanzado por algún corredor mexicano en la historia del Tour de Francia.

El maillot blanco fue la vestimenta que caracterizó a Del Toro en la mitad de las 21 etapas del Tour.

Third overall at @LeTour on debut, @ISAACDELTOROx1 🐂🤍 After an incredible ride throughout the three weeks from Montjuïc to Montmartre, Isaac becomes the first 🇲🇽 to finish on the Tour de France podium. The best young rider classification is his, as is the White Jersey 🦅… pic.twitter.com/w2mdrA3mWt — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 26, 2026

En la última etapa del Tour, este 26 de julio, ‘el Torito’ sufrió un percance mecánico que lo llevó a cambiar de bicicleta; no obstante, mantuvo su puesto.

Así, subió al podio junto a Tadej Pogacar, campeón de la prueba, y junto a Remco Evenepoel, quien finalizó en segundo lugar.

Con sus 22 años, Isaac del Toro fue nombrado el mejor ciclista joven.

Con información de N+