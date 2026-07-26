Joyería plasma a Dafne como una “Reina por Siempre” y entrega emotiva medalla a su mamá.

En su mensaje, Alejandra recordó a Dafne con palabras llenas de cariño, al llamarla “mi reina por siempre”, y aseguró que su memoria permanecerá viva

Por Mario Prieto.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A través de un emotivo mensaje en redes sociales, Alejandra Quintos, madre de Dafne Quintos, expresó su agradecimiento por un regalo que recibió : una medalla de plata con el rostro de Dafne , igualito, que la fotografía cuando se coronó como reina.

Consideró que es un homenaje que recibió la memoria de su hija, al asegurar que, aunque su corazón sigue lleno de lágrimas, también encuentra consuelo en las muestras de cariño y solidaridad que ha recibido.

“Hoy mi corazón se llena de lágrimas, pero también de un profundo agradecimiento. Esta medalla no es solo un regalo; es un homenaje al amor, la fuerza y la luz que siempre representará mi hija”, Alejandra Quintos, agradeció públicamente a Joyería.

Por entregarle una medalla conmemorativa, la cual describió como un símbolo del amor, la fortaleza y la luz que, dijo, siempre representará Dafne.

En su mensaje, Alejandra recordó a Dafne con palabras llenas de cariño, al llamarla “mi reina por siempre”, y aseguró que su memoria permanecerá viva tanto en su corazón como en el de todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla.

“Vivirás eternamente en mi corazón y en la memoria de todos los que tuvieron la dicha de conocerte”, expresó la madre de la menor.