Listo para el estreno? Así será La Casa de los Famosos 2026.

La cuarta temporada del programa reunirá a actores, cantantes, influencers y conductores que convivirán las 24 horas del día

La cuenta regresiva terminó y La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene todo listo para abrir sus puertas a sus nuevos habitantes.

La cuarta temporada del reality de Televisa reunirá a actores, cantantes, influencers y conductores que convivirán las 24 horas del día bajo la vigilancia de decenas de cámaras, mientras compiten por convertirse en el ganador del programa.

El estreno será el domingo 26 de julio de 2026 con el ingreso de los nuevos habitantes a la casa, además de presentar la dinámica que seguirá el reality durante las próximas semanas. Como ha ocurrido en temporadas anteriores, la gala inaugural será transmitida por Las Estrellas y también estará disponible mediante la plataforma Vix, donde los seguidores podrán acceder a la señal en vivo las 24 horas.

La emisión comenzará a las 8:30 de la noche, horario en el que Galilea Montijoencabezará la presentación oficial de los participantes y el arranque de la competencia. Además de la gala del domingo, el reality mantendrá su programación habitual con emisiones diarias dedicadas a las pruebas, nominaciones, salvación y eliminación de los habitantes, mientras la transmisión 24 horas permitirá seguir todas las conversaciones, alianzas y conflictos dentro de la casa.

¿Cuáles son los cuartos de La Casa de los Famosos México 2026?

Una de las principales novedades de esta edición es que ya no habrá únicamente dos dormitorios. La producción confirmó que los habitantes serán distribuidos en tres cuartos, cuyos nombres estarán inspirados en destinos turísticos reconocidos: Tulum, Ibiza y Malibú. La división definitiva se conocerá durante la gala de estreno, cuando cada famoso descubra dónde dormirá y con quién compartirá habitación.

El cambio podría modificar la manera en que se forman las alianzas dentro del reality, ya que en temporadas anteriores, los dos cuartos terminaron convirtiéndose en equipos enfrentados durante las nominaciones y las pruebas. Ahora, al existir tres habitaciones, los votos podrían dividirse de otra forma y generar acuerdos temporales entre distintos grupos.

La producción también adelantó que habrá más habitantes de los acostumbrados. Aunque inicialmente fueron presentados 15 participantes, Galilea Montijo anunció que durante el estreno ingresarán otros famosos sorpresa. Por ello, la lista completa y la distribución de los cuartos no quedarán definidas hasta la gala del domingo 26 de julio.

Lista de habitantes confirmados para La Casa de los Famosos México 2026

🤩 Aquí les dejamos las PISTAS de los HABITANTES SORPRESA 👀 ¿Quiénes podrán ser? 👽🍌 🔺 Descúbrelo este domingo 26 de julio en punto de las 8:30 p.m. por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales pic.twitter.com/OPIUQof7R2 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 21, 2026

Hasta el 22 de julio de 2026, los habitantes presentados oficialmente son:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón,

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

Los últimos participantes se conocerán durante la gala de inauguración. De esta manera, será hasta el domingo 26 de julio a las 20:30 horas cuando se confirme cuántas personas competirán, quiénes serán los habitantes sorpresa y cómo quedarán integrados los cuartos Tulum, Ibiza y Malibú en el inicio de La Casa de los Famosos México 2026.

CON INFORMACION DE EL HERALDO DE MEXICO