Mamá de Danna ruega que su hija enfrente juicio en libertad

La madre de Danna se une al clamor de que se esclarezcan los hechos y que se aplique justicia contra los responsables de la muerte de Dafne.

Por Mario Prieto

La Razón

La madre de Danna Yanina hizo pública una carta dirigida a Alejandra Quintos, madre de Dafne, en la que, de madre a madre, le expresa su solidaridad por la pérdida de su hija y le solicita que considere la inocencia de la joven.

Y al tiempo que pide que las investigaciones se concentren en quienes resulten responsables del feminicidio.

“Quiero dirigirme a usted de madre a madre, con el corazón en la mano, para pedirle que, por favor, considere la inocencia de mi hija, Danna Yanina” se menciona en una carta que le atribuyen a la mamá de la joven detenida, publicada en la comunidad de feministas de Poza Rica, Veracruz.

En el escrito, la mujer asegura que su hija ha sido señalada injustamente y afirma que también ha enfrentado un profundo sufrimiento derivado de este caso. Su mensaje está marcado por un tono de empatía hacia el dolor que vive la familia de Dafne y por un llamado a que prevalezca la verdad.

“Así como en su momento se creyó que mi hija era culpable sin conocer toda la verdad, hoy le pido humildemente que nos brinde su apoyo para que ella pueda continuar su proceso en libertad” señala.

La madre de Danna también sostiene que su hija habría sido víctima de diversos abusos mientras permaneció en la Academia Doenitz y señala que su familia conoció esas situaciones apenas recientemente.

En uno de los párrafos más emotivos, la autora reconoce el dolor de Alejandra Quintos por la muerte de Dafne y le manifiesta su solidaridad como madre.

“Le suplico que dirijamos todos los esfuerzos hacia quienes verdaderamente le arrebataron la vida a su hija y que la búsqueda de justicia se enfoque en los auténticos responsables del feminicidio de la bella Dafne” mencionó.

La madre de Danna se une al clamor de que se esclarezcan los hechos y que se aplique justicia contra los responsables de la muerte de Dafne.