Persisten robos en escuelas de Victoria

Cinco planteles han sido afectados en los últimos meses; autoridades buscan reforzar la vigilancia con apoyo de Seguridad Pública y la comunidad.

Por Salvador Valadez C.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Los robos a planteles educativos continúan siendo un problema recurrente en Ciudad Victoria. En los últimos meses, al menos cinco escuelas han sido víctimas de la delincuencia, con afectaciones que van desde el robo de cableado eléctrico hasta daños en su infraestructura, informó el titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) Victoria, Juan Vital Román Martínez.

El funcionario explicó que uno de los casos más recientes ocurrió en el jardín de niños Estefanía Castañeda, ubicado en el 17 Juárez, donde los delincuentes sustrajeron el cableado eléctrico, dejando al plantel sin energía hasta que fue reparada la instalación.

Reconoció que este tipo de delitos se presentan con frecuencia y generan afectaciones directas a la operación de las escuelas, además de representar gastos adicionales para restablecer los servicios básicos y reparar los daños ocasionados.

Román Martínez señaló que, aunque el CREDE no forma parte de la Mesa de Seguridad, mantiene comunicación permanente con el Ayuntamiento de Victoria para reportar cada incidente. Indicó que la información se hace llegar al secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez, con el propósito de coordinar acciones preventivas junto con las corporaciones de seguridad.

Explicó que el municipio ha fortalecido las estrategias de vigilancia mediante la instalación de torretas de disuasión y la coordinación con autoridades de seguridad pública. A estas acciones se suma el apoyo de veladores y de la propia comunidad escolar para reducir el riesgo de nuevos robos.

El titular del CREDE admitió que existen planteles donde los delitos son recurrentes, particularmente escuelas ubicadas en las colonias Linda Vista y Loma Alta, consideradas como puntos donde se concentra una mayor incidencia. En ambos casos, dijo, las autoridades han incrementado la atención para disminuir los hechos delictivos.

Añadió que muchas escuelas cuentan con sistemas de videovigilancia y recientemente se planteó la posibilidad de enlazar esas cámaras con los centros de monitoreo de Seguridad Pública para agilizar la respuesta de las corporaciones cuando se detecte una situación sospechosa.

Mientras esa propuesta se concreta, los planteles continúan fortaleciendo la vigilancia mediante la participación de directivos, docentes, padres de familia y vecinos, quienes mantienen comunicación permanente para reportar movimientos inusuales.

Román Martínez confió en que la coordinación entre autoridades educativas, municipales y de seguridad permita reducir los robos que afectan de manera constante a las escuelas de la capital, ya que además de las pérdidas materiales, estos hechos retrasan actividades escolares y obligan a destinar recursos para reparar los daños antes de reanudar las clases con normalidad.