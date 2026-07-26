¿Quién lidera la lista? Los habitantes con más y menos seguidores antes del estreno de La Casa de los Famosos 2026

Con solo unas horas para que arranque La Casa de los Famosos México 2026, los 15 habitantes ya llegan con un importante respaldo en redes sociales. Antes de que comiencen las estrategias, alianzas y nominaciones, algunos participantes parten con millones de seguidores, mientras que otros buscarán conquistar al público desde cero dentro del reality.
La nueva temporada inicia este domingo 26 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas y también podrá seguirse a través de ViX, donde habrá transmisión en vivo las 24 horas. Como en años anteriores, el público tendrá un papel fundamental al decidir quién permanece y quién abandona la competencia.
Aunque la popularidad en redes no garantiza el triunfo, sí representa una ventaja al inicio del programa, ya que muchos de los habitantes cuentan con comunidades digitales capaces de impulsar campañas de apoyo durante las primeras semanas del reality
¿Quiénes son los participantes más seguidos en Instagram?
De acuerdo con las cifras registradas en Instagram, antes del estreno del reality, así llegan los participantes de La Casa de los Famosos México 2026:
- Yanet García: 13.2 millones
- Brianda Deyanara: 12.5 millones
- Fede Vigevani: 12.2 millones
- Flor Vigna: 5.6 millones
- Karina Torres: 2.3 millones
- Masad Altamimi: 1.9 millones
- Ese Pérez: 1.5 millones
- Yahir: 1.06 millones
- Ximena Herrera: 999 mil
- Cynthia Klitbo: 922 mil
- Aldo Rendón: 780 mil
- Ernesto Laguardia: 553 mil
- Arantza Ruiz: 352 mil
- Moisés Peñaloza: 332 mil
- Memo Schutz: 54 mil
Las cifras muestran una diferencia considerable entre los participantes. Mientras Yanet García supera los 13 millones de seguidores y encabeza la lista, Memo Schutz es quien llega con la comunidad digital más pequeña entre los habitantes confirmados.
También destaca el peso de los creadores de contenido, pues Brianda Deyanara y Fede Vigevani aparecen entre los perfiles con mayor número de seguidores, por encima de varios actores y conductores con una larga trayectoria en televisión.
¿Cuándo inicia y cómo será la nueva temporada?
El estreno de La Casa de los Famosos México 2026 será este domingo 26 de julio a las 20:30 horas, con una gala en la que ingresarán oficialmente los habitantes y comenzará la convivencia dentro de la casa. Al finalizar el programa habrá una postgala y la transmisión en vivo continuará las 24 horas a través de ViX.
La producción también confirmó que durante la semana habrá diferentes dinámicas: lunes de prueba del líder, miércoles de nominación, viernes de salvación y domingo de eliminación, además de las nuevas habitaciones Tulum, Ibiza y Malibú, donde se distribuirán los famosos para iniciar la competencia.
CON INFORMACION DE EL HERALDO DE MEXICO