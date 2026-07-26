¿Quién lidera la lista? Los habitantes con más y menos seguidores antes del estreno de La Casa de los Famosos 2026

En esta edición competirán actores, cantantes, conductores e influencers, una mezcla que ha despertado expectativa entre los seguidores del programa

Con solo unas horas para que arranque La Casa de los Famosos México 2026, los 15 habitantes ya llegan con un importante respaldo en redes sociales. Antes de que comiencen las estrategias, alianzas y nominaciones, algunos participantes parten con millones de seguidores, mientras que otros buscarán conquistar al público desde cero dentro del reality.

La nueva temporada inicia este domingo 26 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas y también podrá seguirse a través de ViX, donde habrá transmisión en vivo las 24 horas. Como en años anteriores, el público tendrá un papel fundamental al decidir quién permanece y quién abandona la competencia.

En esta edición competirán actores, cantantes, conductores e influencers, una mezcla que ha despertado expectativa entre los seguidores del programa. Además, la producción confirmó que por primera vez la casa contará con tres habitaciones llamadas Tulum, Ibiza y Malibú, un cambio respecto a temporadas anteriores que promete modificar la dinámica del juego.

Aunque la popularidad en redes no garantiza el triunfo, sí representa una ventaja al inicio del programa, ya que muchos de los habitantes cuentan con comunidades digitales capaces de impulsar campañas de apoyo durante las primeras semanas del reality

¿Quiénes son los participantes más seguidos en Instagram?

De acuerdo con las cifras registradas en Instagram, antes del estreno del reality, así llegan los participantes de La Casa de los Famosos México 2026:

Yanet García: 13.2 millones

Brianda Deyanara: 12.5 millones

Fede Vigevani: 12.2 millones

Flor Vigna: 5.6 millones

Karina Torres: 2.3 millones

Masad Altamimi: 1.9 millones

Ese Pérez: 1.5 millones

Yahir: 1.06 millones

Ximena Herrera: 999 mil

Cynthia Klitbo: 922 mil

Aldo Rendón: 780 mil

Ernesto Laguardia: 553 mil

Arantza Ruiz: 352 mil

Moisés Peñaloza: 332 mil

Memo Schutz: 54 mil

Las cifras muestran una diferencia considerable entre los participantes. Mientras Yanet García supera los 13 millones de seguidores y encabeza la lista, Memo Schutz es quien llega con la comunidad digital más pequeña entre los habitantes confirmados.

También destaca el peso de los creadores de contenido, pues Brianda Deyanara y Fede Vigevani aparecen entre los perfiles con mayor número de seguidores, por encima de varios actores y conductores con una larga trayectoria en televisión.

¿Cuándo inicia y cómo será la nueva temporada?