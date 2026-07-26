Tamaulipas, entre el tránsito y el asentamiento

El estado dejó de ser únicamente un estado de tránsito para migrantes y se consolida como un destino de asentamiento para decenas de miles de extranjeros que buscan refugio o residencia legal

Por. Staff

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- México dejó de ser únicamente un territorio de paso hacia Estados Unidos y se convirtió también en destino para miles de extranjeros que buscan protección legal, una transformación que se replica de manera directa en Tamaulipas.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), entre 60 mil y 70 mil extranjeros permanecen asentados de forma regular en la entidad, al margen de la población en tránsito que ocupa temporalmente los albergues de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

El fenómeno coincide con un cambio estructural documentado a nivel nacional por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Entre enero y mayo de 2026, el organismo recibió solicitudes de 19 mil 109 personas, principalmente originarias de Haití, Cuba y Venezuela, países que hoy encabezan la demanda de protección internacional en el país.

La cifra se ubica por debajo del máximo alcanzado durante la crisis migratoria más reciente —70 mil 631 solicitantes en 2025— pero confirma una tendencia sostenida frente a los niveles registrados hace una década, cuando la Comar recibió apenas 8 mil 796 solicitudes en 2016.

Una curva que no ha dejado de crecer

El historial de solicitudes muestra la magnitud del cambio: de 14 mil 619 casos en 2017, la cifra subió a 29 mil 630 en 2018 y a 70 mil 423 en 2019, en pleno auge de las caravanas migrantes procedentes principalmente de Centroamérica. Tras una caída temporal en 2020, con 41 mil 303 solicitudes debido a las restricciones de movilidad por la pandemia, la demanda volvió a dispararse hasta 129 mil 791 casos en 2021 y alcanzó un máximo histórico de 140 mil 982 solicitudes en 2023, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación obtenidos vía transparencia y difundidos por Agencia Reforma.

El perfil de quienes solicitan refugio también se transformó. Durante años, la mayoría de los extranjeros atravesaba México con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Las restricciones fronterizas, las crisis económicas, la violencia y la inestabilidad política provocaron que miles comenzaran a detenerse, iniciar trámites y buscar permanecer legalmente en territorio mexicano. Durante 2025, Cuba encabezó las peticiones de refugio, con 34 mil 662 solicitantes de un total de 70 mil 631 personas registradas ese año, prácticamente la mitad.

Le siguieron Venezuela, con 14 mil 329 solicitantes, y Haití, con 9 mil 103; los tres países concentraron más del 80 por ciento de quienes pidieron protección internacional. Para 2026 la tendencia volvió a modificarse: con corte a mayo, Haití pasó al primer lugar con 7 mil 020 solicitantes, seguido por Cuba con 6 mil 442 y Venezuela con 2 mil 928.

Matamoros, foco de regularización

En Tamaulipas, la traducción local de esta tendencia se observa en Matamoros, donde el ITM y la Comar coordinan esfuerzos para facilitar documentación a quienes deciden quedarse en el municipio en lugar de continuar hacia la frontera. De acuerdo con un reporte difundido en octubre de 2025, 25 personas habían iniciado trámite de residencia ante la delegación local del ITM. La mayoría de quienes buscan regularizar su estancia viajan solos o con sus familias y optan por establecerse de manera permanente ante la falta de oportunidades para cruzar a Estados Unidos o para regresar a su país de origen, según el instituto, que además ofrece apoyo, canaliza a albergues locales y facilita ayuda económica a quienes lo requieren.

El patrón migratorio en la frontera tamaulipeca registró además una recomposición territorial durante el primer trimestre de 2026. Cifras del ITM muestran que Matamoros concentró 13 mil 841 retornos de personas deportadas por autoridades estadounidenses, una cifra muy superior a los 3 mil 505 registrados en el mismo periodo de 2024 y a los 3 mil 786 de 2025. En sentido inverso, Nuevo Laredo registró una caída, al pasar de 6 mil 29 deportaciones en 2024 a 4 mil 442 en 2025 y apenas 758 en el primer trimestre de 2026. Reynosa siguió una tendencia similar, con 2 mil 968 repatriaciones en 2024, mil 531 en 2025 y 859 en 2026. El total estatal de deportaciones pasó de 9 mil 759 en 2025 a 15 mil 458 en los primeros meses de 2026, un incremento impulsado casi en su totalidad por la situación en Matamoros, de acuerdo con el instituto.

Es importante distinguir dos fenómenos que ocurren de manera simultánea en los mismos municipios fronterizos, pero que corresponden a poblaciones distintas: por un lado, el retorno de connacionales mexicanos deportados desde Estados Unidos, atendidos a través del programa federal México Te Abraza; por otro, el asentamiento de extranjeros que buscan regularizar su situación migratoria mediante trámites de refugio o de residencia. El programa México Te Abraza, que la Secretaría de Gobernación confirmó que continuará durante 2026, opera centros de atención en Reynosa y Matamoros y ha brindado atención a 145 mil 537 connacionales retornados desde el 20 de enero de 2025, con servicios que incluyen alimentación, atención médica, afiliación temporal al Instituto Mexicano del Seguro Social y la Tarjeta Bienestar Paisano, con un apoyo económico de dos mil pesos. Este programa no está dirigido a la población extranjera que decide asentarse en territorio tamaulipeco.