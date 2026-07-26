Tendrá Trump su autopista en África

Tendrá una longitud de mil kilómetros, el equivalente de recorrido por carretera desde Ciudad Victoria hasta Acapulco.

Por Staff

Washington.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo el proyecto de la gran autopista que llevará su nombre y que conectará las localidades de Tiznit y Dajla, esta última en la zona ocupada del Sáhara Occidental.

La antigua colonia española fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

El último revés para el pueblo saharaui fue el apoyo de los gobiernos español y francés al plan de autonomía marroquí, un cambio de postura calificado de traición por el Frente Polisario, que recuerda además que España es aún ‘de iure’ la potencia administradora del Sáhara Occidental.

Trump ha sido un acérrimo defensor del plan marroquí desde que reconoció la soberanía de Rabat a finales de 2020, poco antes del final de su primer mandato, sobre Sáhara Occidental.

La autopista, presupuestada en unos 880 millones de euros, recorrerá unos mil kilómetros de poblaciones costeras, entre ellas El Aaiún, también en la zona del Sáhara Occidental controlada por Marruecos. El extremo sur de la autopista, en Dajla, alcanzará el macroproyecto en construcción del Puerto Atlántico de la ciudad, cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2028.

En su mensaje, Trump ha terminado agradeciendo al rey de Marruecos, «Gracias al muy respetado Mohamed VI, rey de Marruecos. Qué gran honor. Espero poder recorrer toda esta gran carretera algún día. Espero que sea pronto».