Trabajador recibe descarga eléctrica mientras trabajaba

La emergencia ocurrió en la calle Rosalío Bustamante esquina con 16 de septiembre de la colonia Allende, frente al sindicato del IMSS.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Trabajador de una empresa de telecomunicaciones recibió una descarga eléctrica, al tocar cableado aéreo cuando laboraba en la vía pública.

Fue valorado y atendido por personal de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas acudiendo además bomberos de Tampico.

La emergencia ocurrió en la calle Rosalío Bustamante esquina con 16 de septiembre de la colonia Allende, frente al sindicato del IMSS.

Se trata de Gilberto «S» de 35 años, quien presta sus servicios para la empresa Toralplay.

Fue el mismo trabajador quien dio a conocer que se quedó pegado al tocar un cable de energía eléctrica, logrando zafarse del mismo y como pudo evitó caer al suelo.

Los voluntarios arribaron al sitio tras recibir el reporte y de inmediato lo valoraron.

Sus signos era normales y no presentaba quemaduras ni salida de energía, solo sangrado en el dedo índice de la mano derecha.

Le hicieron la recomendación para que acudiera al Hospital, señalando que se trasladaría en la unidad de la empresa al IMSS de Madero.