Trump aviva rumores de reelección

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lució este fin de semana una gorra con la inscripción: “Trump 2028”, en la cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en una nueva insinuación de sus intenciones de buscar un nuevo mandato, aunque la Constitución estadunidense prohíbe la relección más de dos veces.

“Lo voy a volver a hacer”, afirmó el republicano ante un auditorio repleto de periodistas, en referencia a una nueva candidatura en los comicios presidenciales de 2028 y repetió, sin pruebas, que las elecciones de 2020 fueron “amañadas”.

Insistió: “ya he ganado tres veces y volveré a hacerlo una cuarta”.

La prenda promocionada por el mandatario ya se vende por 55 dólares en la tienda oficial Trump Store, donde es descrita como una gorra de “corona alta” y asegura que está diseñada para “rescribir las reglas”, reportó la cadena Univisión.

Durante la cena de los corresponsales, un espacio donde tradicionalmente el presidente y los periodistas intercambian bromas, el jefe de la Casa Blanca ironizó: “sin mí, muchos de sus periódicos ya habrían quebrado. No sé si debería decirles de nada o lo siento”. Desde su regreso a la presidencia el republicano ha mantenido una tensa relación con los medios de comunicación a los que a menudo señala de mentir.

El acto se realizó este fin de semana, luego de que el pasado 26 de abril tuvo que ser cancelado tras un presunto atentado en el que un tirador, identificado como Cole Allen, de 31 años, abrió fuego dentro del recinto en el que se encontraba el mandatario republicano.

CON INFORMACION DE LA JORNADA