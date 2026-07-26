Turista regio falleció ahogado; un amigo trató de salvarlo y por poco corre la misma suerte

Trascendió que el regio fue arrastrado por el oleaje en una zona que no es apta para bañistas.

Por Mario Prieto

La Razón

Un turista originario de Monterrey falleció ahogado de manera trágica la tarde de este domingo en zona de playa a la altura del complejo de residencial Velamar en Altamira, mientras que un amigo trató de auxiliarlo y estuvo a punto de correr la misma suerte, pero por fortuna logró ser auxiliado a tiempo.

En la zona se vivió intensa movilización de cuerpos de emergencia como Bomberos Voluntarios de Tamaulipas, personal de la Secretaría de Marina, del Consejo Regulador de Urgencias Médicas y lancheros que brindaron apoyo para la búsqueda.

Trascendió que el regio fue arrastrado por el oleaje en una zona que no es apta para bañistas, y su amigo al percatarse de la situación se adentró al agua para tratar de salvarlo.

Ambos lograron ser llevados a la orilla pero desgraciadamente el primero quedó sin vida, mientras que el segundo reaccionó a la reanimación que se le brindó, quedando la zona resguardada para que personal de la Fiscalía General de Justicia se movilizara a fin de dar fe del cuerpo sin vida.