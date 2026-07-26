Turista regio falleció ahogado; un amigo trató de salvarlo y por poco corre la misma suerte

Por Mario Prieto
La Razón
Un turista originario de Monterrey falleció ahogado de manera trágica la tarde de este domingo en zona de playa a la altura del complejo de residencial Velamar en Altamira, mientras que un amigo trató de auxiliarlo y estuvo a punto de correr la misma suerte, pero por fortuna logró ser auxiliado a tiempo.
En la zona se vivió intensa movilización de cuerpos de emergencia como Bomberos Voluntarios de Tamaulipas, personal de la Secretaría de Marina, del Consejo Regulador de Urgencias Médicas y lancheros que brindaron apoyo para la búsqueda.
Trascendió que el regio fue arrastrado por el oleaje en una zona que no es apta para bañistas, y su amigo al percatarse de la situación se adentró al agua para tratar de salvarlo.
Ambos lograron ser llevados a la orilla pero desgraciadamente el primero quedó sin vida, mientras que el segundo reaccionó a la reanimación que se le brindó, quedando la zona resguardada para que personal de la Fiscalía General de Justicia se movilizara a fin de dar fe del cuerpo sin vida.