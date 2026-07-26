Vacaciones elevan accidentes: CRUM reporta 46 lesionados y cuatro muertos en dos semanas

El encargado del despacho del CRUM, Luis Adolfo Yahvé López Salas, atribuyó este aumento a la mayor movilidad que genera el periodo vacacional

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La temporada vacacional ya comenzó a reflejarse en las estadísticas de emergencias. Desde el pasado 13 de julio, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) registra un incremento del 30 por ciento en los llamados por accidentes, principalmente choques de automóviles y motocicletas, que han dejado 46 personas lesionadas y cuatro fallecidos en la zona centro del estado.

El encargado del despacho del CRUM, Luis Adolfo Yahvé López Salas, atribuyó este aumento a la mayor movilidad que genera el periodo vacacional y advirtió que las carreteras y vialidades mantienen una alta demanda de servicios de emergencia.

«Ha tenido un incremento, principalmente en accidentes de vehículo automotor; en accidentes de motocicleta también se ha visto un ligero incremento en esta temporada. Pacientes que están ya en casa y tienen complicaciones agudas de enfermedades crónicas también han requerido de ese servicio», explicó.

En poco más de dos semanas, el organismo ha intervenido en más de 20 accidentes, donde 46 personas resultaron lesionadas y más de 20 tuvieron que ser trasladadas a hospitales debido a la gravedad de sus lesiones.

«Hemos contabilizado poco más de 20 accidentes con poco más de 40 lesionados, de los cuales poco más de 20 requirieron un traslado hacia un hospital», detalló López Salas.

Para atender la creciente demanda, el CRUM opera con 90 elementos y 20 ambulancias en Tamaulipas. En la zona centro dispone de 50 paramédicos y siete unidades, además del apoyo coordinado con Protección Civil estatal y municipal, Cruz Roja, Cruz Ámbar y otras corporaciones de auxilio mediante el sistema de emergencias 911.

El funcionario advirtió que el número de servicios podría mantenerse durante la próxima semana e incluso aumentar al cierre del periodo vacacional, cuando miles de familias emprendan el regreso a sus lugares de origen y se incremente el tránsito en carreteras.

«Las emergencias son al día; estimar una emergencia no es tan viable porque puede surgir un accidente con una cantidad enorme de lesionados. Generalmente el comportamiento de la primera y segunda semana es similar», señaló.

Ante este panorama, el CRUM hizo un llamado a los automovilistas y motociclistas a respetar los límites de velocidad, utilizar casco y cinturón de seguridad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias que alteren el estado de alerta y planificar los viajes, con el objetivo de reducir el número de accidentes durante el resto de las vacaciones.