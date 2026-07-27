Acusan a Estrellita “M” del feminicidio de Dafne

El Fiscal detalló que las acusaciones son distintas pues al director de la academia se le señala por omisiones.

Por Perla Reséndez

Expreso

VICTORIA, Tam.- El Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, aclaró diferencias en la participación del director y la encargada del área femenil de la academina militarizada Doenitz, donde falleció Dafne Zapata Quintos.

Explicó que la imputación de Jorge Luis “P”, director de la academia militarizada Doenitz, ubicada en Ciudad Madero y donde el pasado 16 de julio se cometió el feminicidio de la menor, está relacionada con la comisión por omisión.

“Debido a su cargo en la institución educativa privada, tenía un deber de garante que se omitió, y debido a ello, hay la causación de un resultado”, explicó el Fiscal General de Justicia.

Mientras que para Estrellita “M” la imputación realizada por el Ministerio Público por el feminicidio de la menor Dafne Zapata Quintos es por la “materialidad del hecho”, que derivó en la muerte de la adolescente.

Govea Orozco apuntó que la participación de cada uno de los tres imputados en el caso es diferente, lo que será expuesto por el Ministerio Público en cada una de las audiencia.

El Fiscal General explicó que las indagatorias del caso continúan, dejando abierta la posibilidad de que otra u otras personas más, “se están agotando diversas líneas y como resultado de ello se determinará si hay otras personas con algún grado de participación”.

Govea Orozco señaló que tras darse a conocer este feminicidio y luego de diversas nanifestaciones en redes sociales y en medios de comunicación, ya se están formalizando algunas denuncias por presunto maltrato y otros delitos en agravio de alumnos y ex alumnos del plantel.