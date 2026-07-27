Ataque de puma en Puerto Paraíso fue mentira

Puerto Paraíso es un sitio frecuentado por excursionistas y amantes de la naturaleza debido a su cercanía con la Sierra Madre Oriental y a los paisajes que ofrece la ruta de Rumbo Nuevo.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

La versión sobre un supuesto ataque de puma contra una mujer en el paraje turístico Puerto Paraíso, comunidad rural ubicada en el kilómetro 19 de la carretera Rumbo Nuevo, entre los municipios de Victoria y Jaumave, resultó ser falsa, de acuerdo con testimonios de habitantes de la zona y autoridades estatales.

La información comenzó a circular en redes sociales a través de una publicación que aseguraba que una mujer había sido atacada por un felino silvestre y posteriormente trasladada a hospitales de Ciudad Victoria y Monterrey debido a la gravedad de sus lesiones.

Sin embargo, hasta el momento no existe ningún reporte oficial que respalde dicha versión.

Fue un ejidatario de Puerto Paraíso rechazó categóricamente que algún incidente de esa naturaleza haya ocurrido en la comunidad y explicó que, tras consultar con las personas encargadas de la vigilancia del sitio durante los fines de semana recientes, se confirmó que el hecho nunca sucedió.

“Amigo, ya platiqué con las personas que estuvieron de guardia en estos fines de semana. El fin de semana pasado yo estuve y este fin de semana estuvo otro grupo de compañeros y es pura mentira eso que están publicando. Si sucedió eso, debió haber sucedido en otra parte, pero ahí en Puerto Paraíso no fue nada de eso. Es pura mentira la publicación que está haciendo esa persona”, afirmó.

La versión también fue descartada por la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).

Y es que su vocal ejecutivo, Luis Eduardo García Reyes, informó a Expreso que la dependencia no ha recibido reportes formales sobre ataques de fauna silvestre contra turistas o visitantes en ningún paraje natural de la entidad.

El funcionario señaló que tuvo conocimiento de la publicación que circuló en redes sociales, pero consideró que carecía de credibilidad debido a que provenía de un perfil con escasa actividad y sin sustento documental.

Además, indicó que mantiene comunicación constante con los responsables de Puerto Paraíso y aseguró que, de haberse registrado un hecho de esa magnitud, habría sido reportado de manera inmediata.

“Nosotros no tenemos ningún reporte formal, oficial, de un ataque de este tipo. Tengo comunicación directa con los encargados de Puerto Paraíso y no creo que haya ocurrido algo así porque me lo hubieran informado enseguida”, expresó.

García Reyes añadió que, hasta ahora, ninguna autoridad ambiental, de protección civil o de seguridad ha documentado incidentes relacionados con agresiones de animales silvestres a personas en centros turísticos o áreas naturales del estado.

Con ello, tanto habitantes de Puerto Paraíso como autoridades estatales coincidieron en que la información difundida en redes sociales carece de sustento y forma parte de una cadena de desinformación que generó alarma entre usuarios y visitantes habituales de la zona.

Puerto Paraíso es un sitio frecuentado por excursionistas y amantes de la naturaleza debido a su cercanía con la Sierra Madre Oriental y a los paisajes que ofrece la ruta de Rumbo Nuevo.

Hasta el momento, las actividades turísticas en el lugar continúan desarrollándose con normalidad.