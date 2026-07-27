Caen director y Estrellita por el caso Dafne

Jorge Luis P y Estrellita M, principales involucrados en el caso, fueron ingresados la madrugada del domingo al Centro Integral de Justicia de Altamira

Por. Otilio Núñez

Expreso – La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Agentes del Grupo Especial de Feminicidios capturaron la noche del sábado a Jorge Luis P y a Estrellita M, por su presunta participación en el feminicidio de la menor Dafne, ocurrido al interior de la Academia Militarizada Doenitz.

Las autoridades confirmaron primeramente la detención del director del plantel, suscitada en un fraccionamiento del municipio de Altamira, en donde le fue ejecutada la orden de aprehensión que existe en su contra por el delito de feminicidio.

Poco después también se confirmó la captura de Estrellita M por el mismo ilícito, derivado de los hechos en los que fue victimada la jovencita Dafne Z originaria de El Mante, inscrita en un curso de verano que apenas tenía 4 días de haber iniciado.

Ambas personas serían trasladadas a la Fiscalía de Ciudad Madero, pero debido a que a las afueras se congregó una gran cantidad de personas, muchas de ellas lanzando consignas en su contra, se determinó por su seguridad canalizarlos a los separos del Centro Integral de Justicia en el sector La Pedrera de Altamira, diligencia que culminó poco antes de las 04:00 horas de este domingo.

Trascendió que hoy mismo se llevará a cabo la audiencia inicial en contra de estas dos personas, señaladas como claves para establecer a ciencia cierta lo que ocurrió aquella fatídica noche, en la que la jovencita perdió la vida aparentemente por una agresión, y según el resultado de la necropsia derivada de asfixia por sumersión.