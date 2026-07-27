Chicharito” Hernández Regresa a las canchas, ahora con el Atlético Dallas

“La primera vez que pisé Dallas y ahora es hogar”, escribió el futbolista en redes sociales.

Por Staff

Los Ángeles.-Javier “Chicharito” Hernández volverá a la actividad profesional como futbolista después de varios meses alejado de las canchas. El delantero mexicano fue anunciado como el jugador insignia del Atlético Dallas, franquicia que debutará en la United Soccer League (USL) Championship en la temporada 2027 y que busca construir su proyecto alrededor del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana.

Con este movimiento, Hernández iniciará una nueva etapa en Estados Unidos, país donde actualmente reside y donde ya defendió anteriormente los colores del LA Galaxy en la Major League Soccer (MLS). Su regreso como jugador se produce tras finalizar su segunda etapa con las Chivas de Guadalajara en diciembre de 2025.

El propio atacante confirmó su llegada al conjunto texano mediante un mensaje en su cuenta de Instagram. “La primera vez que pisé Dallas y ahora es hogar”, escribió el futbolista, quien semanas atrás también participó como comentarista durante la Copa del Mundo de 2026 para la cadena FOX.

Aunque el Atlético Dallas disputará su primera temporada oficial hasta 2027, la organización lleva más de dos años desarrollando su estructura deportiva desde que fue presentada. Durante ese tiempo ha trabajado en la formación de talento y algunas de sus categorías juveniles ya compiten en distintas ligas nacionales.

El club también confirmó como entrenador a Peter Luccin, exfutbolista francés con experiencia en equipos europeos, incluido el Atlético de Madrid. Tras concluir su carrera como jugador en el FC Dallas, dirigió las categorías inferiores de esa institución y posteriormente asumió de forma interina el primer equipo durante la temporada 2024.

La USL Championship, competición en la que participará el Atlético Dallas, funciona de manera independiente a la MLS. Además, mantiene el objetivo de convertirse en la primera liga profesional de fútbol en Estados Unidos con un sistema de ascenso y descenso, previsto para implementarse a partir de 2028.

A sus 38 años, Hernández será el principal referente de una franquicia que busca consolidar una identidad propia desde sus primeros pasos en el fútbol profesional estadounidense.

El nuevo reto amplía una carrera que comenzó con Chivas en 2006 y que posteriormente lo llevó a algunos de los clubes más importantes del fútbol europeo.

Con el Manchester United disputó 157 partidos y marcó 59 goles, además de conquistar dos títulos de la Premier League y jugar la final de la UEFA Champions League en 2011. Más adelante vistió la camiseta del Real Madrid en calidad de préstamo, donde anotó nueve goles en 33 encuentros, incluido el tanto decisivo frente al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League, además de ganar el Mundial de Clubes de 2014.

Su etapa más productiva en Europa llegó con el Bayer Leverkusen, club con el que registró 39 anotaciones en 76 partidos y fue distinguido en dos ocasiones como Jugador del Mes de la Bundesliga. Posteriormente también defendió los colores del West Ham United y del Sevilla.

En Estados Unidos, antes de su paso por Chivas, se convirtió en una de las figuras del LA Galaxy, con 39 goles en 83 encuentros y el récord de más anotaciones para el club en una sola temporada.

Con la Selección Mexicana disputó 109 partidos y marcó 52 goles, cifra que lo mantiene como el máximo anotador en la historia del representativo nacional. También participó en tres Copas del Mundo y conquistó la Copa Oro de 2011.