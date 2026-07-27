Detectan ideación suicida en Dana ; Perito pide cambiar medida cautelar

El dictamen psicológico presentado por la defensa concluye que la joven presenta estrés postraumático y un perfil victimológico; la especialista afirma que debe privilegiarse su salud mental.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

Un peritaje psicológico presentado por la defensa de Dana concluyó que la joven presenta ideación suicida en un nivel elevado, por lo que recomienda modificar la medida cautelar que la mantiene privada de la libertad para privilegiar su salud mental.

La perito particular en psicología forense, Mara Paola Muñoz Rodríguez, informó que el dictamen ya fue desahogado ante la autoridad judicial y explicó que la evaluación identificó también un trastorno de estrés postraumático y una afectación emocional derivada de los hechos analizados.

«En el presente dictamen que yo realicé se encontró que ella está presentando ideación suicida de una manera muy elevada», declaró al término de la audiencia.

La especialista precisó que, como parte de sus conclusiones, recomendó un cambio de medida cautelar al considerar que la condición psicológica de la joven requiere priorizar la atención a su salud mental.

Añadió que el perfil victimológico elaborado durante la evaluación encontró elementos que, desde la perspectiva pericial, permiten identificar en Dana características de víctima dentro del proceso penal.

Muñoz Rodríguez señaló además que la evaluación es compatible con una dinámica de sometimiento y violencia psicológica, física y sexual, así como con un trastorno de estrés postraumático derivado de afectaciones reiteradas y prolongadas.

Al referirse al desarrollo del juicio, confirmó que el peritaje ya forma parte de las pruebas desahogadas y señaló que todavía faltan cinco testigos por comparecer.

La perito evitó responder preguntas relacionadas con la imputación y otros aspectos de la investigación, al indicar que no podía proporcionar información sobre un proceso que continúa en curso.

Finalmente, se identificó como perito particular en psicología forense y confirmó que fue contratada por la defensa de Dana.