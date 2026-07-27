El T-MEC, eje del proyecto neoliberal de Salinas y la 4T

INDICADOR POLÍTICO/ CARLOS RAMÍREZ

Por Carlos Ramírez

1.- El Tratado de Comercio libre/T-MEC que entró en su etapa final hasta 2036 fue el eje económico, industrial, de comercio exterior, ideológico, geopolítico del neoliberalismo estadunidense.

2.- Del lado mexicano, la propuesta partió grupo de economistas neoliberales 1979-1994 que concluyeron el agotamiento del proyecto populista del ciclo Lázaro Cárdenas-José López Portillo.

3.- El Tratado reconoció que la economía mexicana estaba subordinada y era dependiente de la dinámica de Estados Unidos, que el Estado era incapaz de hacer funcionar el capitalismo de la economía mixta porque sus prioridades sociales y de hegemonía política estaban por encima del mercado, que el sector empresarial mexicano se coló en el Estado y que México no tenía más camino que colocarse en el furgón de cola del capitalismo estadounidense.

4.- El Tratado consolidó como propuesta de gobierno el proyecto económico neoliberal basado en el sector privado. López Portillo fue orillado a expropiar la banca privada por razones de actividades especulativas en el tipo de cambio, pero sin contar con algún proyecto económico de reorganización hegemónica del Estado para potenciar la apropiación del ahorro público como instrumento de financiamiento desarrollo. En los 90 días que le quedaron de gobierno, López Portillo sólo designó a economistas del Gobierno como administradores de la banca pero ninguno de ellos supo redefinir al sector y los bancos estatizados entraron en la lógica de la corrupción del funcionariato público.

5.- La intención del presidente Salinas de Gortari al optar por la subordinación integradora de la economía productiva mexicana a las necesidades de Estados Unidos encontró la justificación demagógica de que México debía de someterse a un país tan desarrollado como EU, pero en el fondo nada más abrió la frontera a la libre importación de bienes y servicios estadounidenses y obtuvo algunos beneficios correspondientes en aranceles a productos mexicanos. Pero a pesar de que en teoría dijo estar convencido de un nuevo modelo de desarrollo, su operador Jaime Serra Puche –neoliberal dogmático– no fue más allá de la apertura fronteriza.

6.- La decisión expropiadora de la banca privada del presidente López Portillo culminó el ciclo del Estado como el promotor del desarrollo económico en alianza con el sector empresarial privado que se había iniciado después de la devaluación de 1954. Pero el modelo de economía mixta sólo se definió en teoría, porque los funcionarios del Estado que provenían del pensamiento nacionalista poscardenista nunca pudieron definir una política industrial en alianza con el sector privado. Y la iniciativa privada se conformó con los pocos espacios en las exportaciones.

7.- Los años del Tratado de 1994 a la última renegociación en proceso de finalización hacia 2036 se agotaron en la búsqueda de beneficios arancelarios, pero se olvidaron de aprovechar el verdadero nicho del mercado productivo mexicano: las empresas que debieron de operar sobre los componentes nacionales para la exportación no tuvieron ningún apoyo del Estado y fueron cerrando sus puertas y ese nicho de intermediación fue aprovechado por empresas extranjeras.

8.- La ideología económica neoliberal del Tratado es la del capitalismo estadounidense que funciona de mínima inversión y máximo de utilidades. Se trata, ni más ni menos, del neoliberalismo de mercado que ha mantenido inmovilizado al Estado. Y el poco espacio discursivo de beneficio social se olvidó en el período 1994-2018 y se centró en 2018-2030 en el canal del asistencialismo primario con transferencia directa de recursos públicos para los sectores sociales que se convirtieron en el ejército electoral de reserva de la 4T.

9.- En términos reales, el Tratado fue un mecanismo aprobado por Estados Unidos para tomar a México con un mercado de consumo de cien millones de personas, pero sin capacidad productiva en términos de planta industrial, tecnología y modernización de mano de obra. Por estas razones México depende de concesiones arancelarias de Estados Unidos.

10.- Las dos negociaciones del tratado que le correspondieron al ciclo político mexicano de la 4T sólo reforzaron el enfoque neoliberal de la economía mexicana: el Estado fuera de procesos productivos, gobierno asistencialista regalando dinero a la sociedad no productiva y subordinación geopolítica de México por la vía del modelo económico integrado a EU a los intereses políticos, empresariales, geopolíticos y de seguridad nacional de la Casa Blanca.

11.- En términos reales, el Tratado ha reforzado el neoliberalismo mexicano salinista en el largo ciclo 1994-2036, incluyendo hasta ahora a dos sexenios lopezobradoristas.

12.- Y el Tratado en modo neoliberal determinará la sucesión presidencial de Morena en 2030.

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Política para dummies: la política ha sido el seguro de vida del neoliberalismo salinista en unos períodos tecnocráticos, prianistas y lopezobradoristas.

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