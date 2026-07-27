Falta de títulos frena exhumaciones en panteones de Victoria

Por Raúl López García

Expreso

La falta de documentos que acrediten la propiedad de los espacios de sepultura se ha convertido en el principal obstáculo para que decenas de familias puedan exhumar y trasladar los restos de sus seres queridos en los panteones municipales de Ciudad Victoria.

La administradora de los cementerios municipales, Margarita Olvera Méndez, informó que esta problemática se presenta principalmente en el Panteón de la Libertad, donde muchas personas realizaron las inhumaciones hace años, pero nunca concluyeron el trámite para obtener el título que acredita los derechos sobre la fosa.

«Muchas familias llegan con la intención de hacer una exhumación, pero al revisar los expedientes nos damos cuenta de que no cuentan con el título del lote, por lo que el procedimiento no puede continuar hasta que regularicen la documentación», explicó.

Detalló que cuando el titular del espacio ya falleció, el proceso se vuelve más complejo, ya que es necesario acreditar el parentesco y obtener la autorización de los familiares directos mediante un acta responsiva que se elabora en la administración del propio panteón.

Estos documentos son indispensables para gestionar el permiso correspondiente ante la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), autoridad responsable de autorizar las exhumaciones por tratarse de un procedimiento regulado por normas sanitarias.

Como consecuencia de esta situación, seis solicitudes de exhumación han quedado detenidas durante lo que va de 2026 en el Panteón de la Libertad, debido a que los interesados no han podido reunir la documentación requerida.

Olvera Méndez señaló que las solicitudes para trasladar restos humanos suelen incrementarse en fechas con alta carga emocional, como el Día de las Madres y el Día de Muertos, cuando muchas familias buscan reunir a sus difuntos en un mismo cementerio o llevarlos a otras ciudades donde actualmente reside el resto de sus familiares.

«Son fechas en las que la gente recuerda más a sus seres queridos y decide reunirlos en un solo lugar o trasladarlos para tenerlos más cerca. Sin embargo, antes de cualquier exhumación es indispensable cumplir con todos los requisitos legales y sanitarios», puntualizó.

La administración de los panteones municipales exhortó a los propietarios de fosas a verificar que cuentan con el título correspondiente y mantener actualizada su documentación, ya que ello facilita cualquier trámite futuro y evita contratiempos en momentos particularmente sensibles para las familias.