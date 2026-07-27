Hospitales no descansarán durante vacaciones

La Secretaría de Salud reforzará las acciones de medicina preventiva para atender cualquier eventualidad derivada del incremento en la movilidad de personas durante las vacaciones.

Por Raúl López García

Expreso

Los hospitales, centros de salud y clínicas de Tamaulipas mantendrán la atención médica de forma ininterrumpida durante el periodo vacacional de verano, informó el secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales.

El funcionario explicó que médicos, enfermeras y personal operativo continuarán laborando para garantizar la atención de urgencias y consultas prioritarias, en coordinación con IMSS-Bienestar y las corporaciones de Protección Civil.

«Seguridad y salud, los periodos vacacionales no existen, así que estaremos trabajando de manera permanente», afirmó el titular de la dependencia al anunciar el operativo especial para esta temporada.

Además del funcionamiento de las unidades médicas, la Secretaría de Salud reforzará las acciones de medicina preventiva para atender cualquier eventualidad derivada del incremento en la movilidad de personas durante las vacaciones.

Guerrero Morales indicó que la coordinación con Protección Civil permitirá responder de manera inmediata ante accidentes carreteros, incidentes en centros turísticos o cualquier emergencia que pudiera registrarse en los próximos días.

La dependencia hizo un llamado a la población para conducir con responsabilidad, respetar los límites de velocidad y evitar consumir bebidas alcohólicas antes de manejar, con el propósito de reducir accidentes durante el periodo vacacional.