Huracán Genevieve categoría 5, sólo un susto para México

Se espera que permanezca mar adentro en el Pacífico, con sus 260 kilómetros por hora, y a 855 kilómetros de Cabo San Lucas.

Por Staff

Ciudad de México.-Los meteorólogos informaron que Genevieve se convirtió en un huracán de categoría 5 a primera hora del lunes, el primero en la región del Pacífico oriental en dos años.

Se espera que permanezca mar adentro, en una trayectoria aproximadamente paralela a la costa de México.

Genevieve registraba vientos máximos sostenidos de 260 km/h (160 mph), según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de México, el huracán Genevieve de categoría 5 se localiza a 855 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

“Los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional”, dice el organismo de la Comisión Nacional del Agua en su reporte de las 3:00 horas del lunes, que incluyó su pronóstico de trayectoria.

El huracán continúa alejándose de las costas mexicanas y debido a su distancia y trayectoria no se emiten recomendaciones