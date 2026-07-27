La campana sonó para celebrar la vida

El toque de la campana representó mucho más que el fin de un proceso clínico: fue la confirmación de una lucha ganada y el comienzo de una nueva oportunidad para vivir.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El sonido de una campana rompió el silencio, pero esta vez no anunció una emergencia. Marcó el final de una batalla librada con valentía. Entre aplausos, abrazos y lágrimas de alegría, la doctora Gladys Leticia Peña Castillo hizo sonar la Campana de la Victoria, símbolo de que logró vencer el cáncer de mama.

La emotiva ceremonia se realizó en el Hospital Infantil de Tamaulipas, donde familiares, amigos y compañeros de trabajo la rodearon para celebrar el inicio de una nueva etapa. Cada abrazo reflejó el cariño y la admiración hacia una mujer que enfrentó la enfermedad sin perder la esperanza.

Después de recibir atención especializada en el Hospital Oncológico de Ciudad Victoria, la médica concluyó con éxito su tratamiento. El toque de la campana representó mucho más que el fin de un proceso clínico: fue la confirmación de una lucha ganada y el comienzo de una nueva oportunidad para vivir.

Quienes fueron testigos del momento no pudieron ocultar la emoción. La historia de la doctora Gladys conmovió a todos al recordar que detrás de cada diagnóstico existe una persona que lucha, una familia que acompaña y un equipo médico que nunca deja de creer en la recuperación.

Con su ejemplo de fortaleza y resiliencia, la doctora Gladys Peña Castillo envió un mensaje de esperanza a quienes hoy enfrentan el cáncer. Su victoria recordó que la detección oportuna, el tratamiento adecuado y la voluntad de seguir adelante pueden convertir el miedo en esperanza y las lágrimas en una celebración por la vida.