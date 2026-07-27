Llaman a denunciar más abusos en la Academia

El DIF de Ciudad Madero pidió a las familias de menores que presuntamente sufrieron agresiones en la Academia Militarizada Doenitz acudir ante la Fiscalía y formalizar sus denuncias

Por. Óscar Figueroa

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La procuradora del DIF Madero, Antonia de Jesús Cuervo Torres, hizo un llamado a las familias de niños y adolescentes que sufrieron agresiones en la academia militarizada Doenitz para que acudan ante las autoridades ministeriales.

Hizo un llamado a presentar las denuncias de manera formal en la Fiscalía del Estado y evitar que los reclamos queden solo en plataformas digitales.

“Lo que está pasando realmente es una información que ya toda la sociedad sabe, entonces no lo dejen solo en redes sociales. Quieren todos justicia, pues que la justicia se haga ante la autoridad correspondiente”.

Reveló que el DIF Madero ya solicitó informes a las representaciones de la Fiscalía en Tampico y Altamira sobre expedientes previos en contra del colegio, pero hasta fecha no reportan denuncias por hechos ocurridos en el plantel.

“Requerí información a la fiscalía, tanto Tampico como Altamira, para que me informen si existen carpetas de investigación de denuncias por hechos de esta escuela o relacionados a estos hechos. Al día de hoy solamente me ha informado una dependencia donde me ha dicho que no existen denuncias formales”, explicó.

Añadió que cualquier niño, niña o adolescente que haya sido violentado dentro de esa institución, puede acercarse a la fiscalía y en su momento la procuraduría los representaría ante la autoridad ministerial.

Durante la audiencia de una de las imputadas en el caso Dafne, cinco menores de edad con citatorio para declarar en la carpeta de investigación no acudieron a la cita.

Pese a las ausencias, el personal del DIF acudió con un equipo multidisciplinario para brindar asistencia a las víctimas y garantizar sus derechos.