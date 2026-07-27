Padre de Danna Yanina acusa que fiscalía cerró su denuncia contra la academia antes de ampliarla

El padre sostuvo que existen cámaras de videovigilancia de la fiscalía que respaldarían esa cronología y afirmó que ya las pidieron como evidencia.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso- La Razón

Ofir Cruz Melo, padre de Dana Yanina Cruz Figueroa —la joven de 18 años detenida y vinculada a proceso por el feminicidio de la menor Dafne, ocurrido en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero—, afirmó que su hija presentó una denuncia contra el plantel que, según dijo, la fiscalía cerró antes de que pudiera ampliarse. «Aquí estamos para poder cumplir el objetivo, que es que nos entreguen a nuestra hija», declaró.

De acuerdo con el relato del padre, la denuncia se presentó un martes ante la licenciada Rosalba, fiscal a cargo de la carpeta —cuyo apellido no pudo precisar con certeza—, quien tomó sus datos y le indicó que se comunicaría con él: «nos dio el teléfono, [dijo] ‘yo te hablo, sí, luego vienes'».

Al día siguiente, dijo, los citaron con un escueto «vénganse en la tarde». Según su versión, la orden de aprehensión contra Dana llegó a las 19:45:47 horas, en el momento en que ella firmaba dicha denuncia, cuya primera hoja —aseguró— ya tenía sello de recepción.

Afirmó conservar como evidencia el número celular de la fiscal, anotado «con su puño y letra».

El padre sostuvo que existen cámaras de videovigilancia de la fiscalía que respaldarían esa cronología y afirmó que ya las pidieron como evidencia.

«Es violación a sus derechos, es violación a la equidad de género», declaró, y afirmó que la carpeta se cerró «antes de que pudiera meter toda información mi hija, toda esa parte de su denuncia, su extensión de declaración».

RETRACTACIÓN EN MEDIOS

El padre de Dana también se refirió a declaraciones que, según él, hizo en medios de comunicación Alejandra Quintos, madre de Dafne, en las que se habría retractado de señalar a su hija y la habría calificado también como víctima. Cruz Melo señaló que esa declaración «no nos sirve» si se queda en los medios: «nos sirve allá adentro, allá con la jueza, allá es donde tiene que decirlo». Agregó que la familia no busca detener la investigación: «no nos apartamos [de] que hay una investigación que siga su curso como debe de ser». Este medio no ha confirmado de manera independiente la declaración atribuida a Quintos.

CÓMO SE SIENTE DANA

Cruz Melo dijo haber hablado con su hija el día de la entrevista y la describió «tensa, triste, estresada», y afirmó que «tiene la plena confianza de que vamos a salir de esta».

EQUIPO DE ABOGADOS PRO BONO

Cruz Melo indicó que un equipo de cinco abogados penalistas, provenientes de Tlaxcala y Ciudad de México, se sumó a la defensa de su hija de forma gratuita dos días antes de esta entrevista. Dijo que el grupo trabajó hasta las 3:00 horas del día anterior para «contrarrestar» lo que calificó como evidencias «maquilladas» por la fiscalía, aunque no ofreció documentación que sustente dicha acusación.

«Ellos vieron la necesidad, vieron la injusticia que estamos viviendo, levantaron la mano, se comunicaron con nosotros», relató, y agregó: «estamos seguros de que no tienen argumentos, no hay fundamentos, no hay nada que señale a mi hija».