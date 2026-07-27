Piden ampliación del término en caso Dafne; Dana Yanina es trasladada a CEDES

A temprana hora de este lunes, fue trasladada del CEDES al Centro Integral de Justicia en Altamira, Dana Yanina "N", primera detenida en el caso Dafne.

Por. José Luis Rodríguez Castro/ Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Tras 16 horas de audiencia en el Centro Integral de Justicia de Altamira, la defensa de Jorge Luis «P» y Estrellita «M», imputados por el feminicidio de la adolescente Dafne, solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas, por lo que la audiencia inicial continuará el próximo 30 de julio a las 09:00 horas en el mismo recinto.

Al concluir la diligencia, la asesora jurídica de la parte ofendida, Lizeth Alejandra Flores García, informó que la resolución sobre la vinculación a proceso quedó pendiente hasta la reanudación de la audiencia, conforme al derecho constitucional ejercido por la defensa.

Explicó que la jueza de control instruyó a las partes a no revelar el contenido de lo ocurrido durante la audiencia para proteger el debido proceso y evitar afectar la investigación o el desarrollo del proceso penal.

«La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas», declaró la representante legal de la familia de la víctima.

Precisó que la siguiente audiencia fue fijada para el 30 de julio a las 09:00 horas, cuando el juzgado continuará con el análisis de la solicitud de vinculación a proceso.

La asesora sostuvo que la ampliación del plazo no representa una ventaja para ninguna de las partes, sino un derecho previsto en la Constitución para que las personas imputadas preparen su defensa.

Respecto al trabajo de las autoridades, expresó su confianza en la investigación desarrollada por la Fiscalía y la Policía de Investigación, al señalar que durante la audiencia fueron expuestos numerosos datos de prueba.

«Confiamos en que se hará justicia para Dafne», manifestó al enviar un mensaje a la ciudadanía.

Sobre la posible existencia de otras órdenes de aprehensión y la situación jurídica de los imputados, la asesora indicó que esos aspectos corresponden a la Fiscalía y reiteró que no podía divulgar información adicional por instrucción de la jueza.

Por su parte, Gabriel Zapata, padre de la adolescente, agradeció el acompañamiento de su asesora jurídica y el trabajo realizado por la Fiscalía durante la integración de la carpeta de investigación.

Al ser cuestionado sobre el impacto personal del proceso, prefirió reservarse cualquier comentario y únicamente agradeció la atención de los medios de comunicación.

TRASLADAN A DANA YANINA AL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA

A temprana hora de este lunes, fue trasladada del CEDES al Centro Integral de Justicia en Altamira, Dana Yanina «N», primera detenida en el caso Dafne.

Elementos policiacos a bordo de varias unidades de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas se encargaron de llevarla a ese lugar.

Fue ingresada a la sala donde se dará continuidad a la audiencia inicial en la que se prevé que varios testigos rindan su testimonio sobre el caso de feminicidio.