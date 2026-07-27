Provoca canícula tres defunciones

Reporta el sector salud que las altas temperaturas han disparado los males relacionados con el calor; con 3 personas fallecidas en Tamaulipas y 79 más con con diferentes problemas

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las altas temperaturas continúan pasando factura en Tamaulipas. Tan solo durante la última semana, 79 personas fueron atendidas en hospitales y clínicas por padecimientos relacionados con el calor, mientras que en lo que va de la temporada se han confirmado tres fallecimientos: dos en El Mante y uno en Nuevo Laredo. En dos de los casos, el consumo de alcohol agravó la deshidratación.

La directora general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado, informó que en ese periodo se registraron 35 casos de golpe de calor, 28 de insolación y 16 de deshidratación. No obstante, advirtió que la cifra real podría ser mayor, ya que muchas personas presentan síntomas leves y no buscan atención médica.

«Cuando estamos hablando de insolación, lo que sigue es que puede ser un golpe de calor que ponga en riesgo la vida del paciente. Si los sumamos tenemos casi 80 casos; algunos no han necesitado ir al médico porque sufrieron una deshidratación leve», explicó.

La funcionaria reveló que dos de las tres personas fallecidas habían consumido bebidas alcohólicas, situación que aceleró el proceso de deshidratación. En uno de los casos, además, la víctima tenía antecedentes de crisis convulsivas, condición que, junto con el calor extremo, derivó en un desenlace fatal.

Explicó que el golpe de calor ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular su temperatura y esta supera los 40 grados centígrados, lo que puede provocar daños en órganos vitales e incluso la muerte si no se recibe atención inmediata.

Como medida de primeros auxilios, recomendó trasladar a la persona a un lugar fresco, retirarle el exceso de ropa, colocar hielo en las axilas si se dispone de él y aplicar paños húmedos en la cabeza y el cuerpo.

La Secretaría de Salud exhortó a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición al sol en las horas de mayor intensidad, consumir electrolitos cuando sea necesario y reducir el consumo de bebidas alcohólicas para prevenir complicaciones.