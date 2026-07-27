Rocha Moya, ¿entrega anunciada?

POLVO DEL CAMINO/ MAX ÁVILA

Por. Max Ávila

El caso de Rubén Rocha Moya es novela de misterio. Pocos saben dónde está y muchos los que creen que anda “a salto de mata” procurando dormir en distintos lugares por miedo y precaución a ser “levantado” y remitido a EU donde debe enfrentar acusaciones que le cambiaron la existencia cuando con mayor euforia disfrutaba el poder. Del gobernante cargado de cualidades inventadas queda un prófugo que, por lo mismo, está desaparecido en su propio país a pesar de que la ley no tiene razones para perseguirlo, según la Fiscalía General.

El Ejecutivo con licencia de Sinaloa mantiene libertad condicionada al estado de ánimo de los gringos cuya terquedad es indiscutible. Le siguen los pasos, aunque no lo sienta y sabe, bien lo sabe, que su inminente detención causará un escándalo de proporciones semejantes al secuestro de “el mayo” Zambada involucrados ambos, como sabéis, en hechos donde las explicaciones faltan y las suposiciones sobran. El asunto no es menor, recordad que un ex Rector fue asesinado en el mismo lugar y fecha donde debiera limar diferencias con el gobernante considerado adversario político. En torno del crimen se tejió una historia cinematográfica descalificada por su falsedad y rechazada por la sencilla razón de imaginar tonta a la opinión pública. En este sentido las declaraciones de “el mayo” comprometen y sitúan a Rocha dominado por la condición humana que puede orillar a desligarse de la realidad para crear un mundo de ficción inaceptable en un cerebro normal. No se le culpa directamente de la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda, pero si del burdo montaje al fingir un asalto en gasolinera para disfrazar lo ocurrido. Aquí es donde la sospecha crece y señala hasta donde la política es capaz de prostituir el valor de la vida humana.

Para EU Rocha Moya es delincuente consumado, para la justicia mexica es inocente de toda inocencia sin dudas a la vista, ¿Por qué entonces esconderse?. Habría que preguntarle a su conciencia que ha de estar cual perico sorprendido en jaula ajena. La situación del morenista involucra a la república, tanto que no bastó el mundial de fútbol para aminorar las tensiones creadas a su alrededor. Y es que, hasta las relaciones con los vecinos en todos los aspectos, están en riesgo. Desde el estira y afloja en el pacto comercial, hasta el maltrato a los migrantes, pasando por el veto a productos mexicas bajo el supuesto de ser agentes diarreicos como la lechuga, y la cuarentena bobina debido al “gusano barrenador”. Pretextos que miden la tolerancia de la 4T a la soberbia de mister Trump dispuesto a la tercera elección a partir del 2028 que para entonces mostrará mayores y más frecuentes signos de locura. ¡Dios nos agarre confesados!.

Punto vital para llevar la fiesta en paz con los vecinos es la entrega de RRM, (la escritora Anabel Hernández la da por segura), algo difícil de aceptar en Palacio Nacional no por el gobernador con licencia, sino porque significaría flaqueza justo cuando México revalora la importancia de la soberanía, el respeto a los derechos humanos y el rechazo al uso de la fuerza imperialista. Doña Claudia no juega a las vencidas, simplemente dignifica la importancia del poder derivado de una sociedad que desde 2018 confía su destino al proyecto de bienestar colectivo mandando a la basura el clasismo discriminatorio del PRIAN.

Cierto que la 4T y el morenismo cometen errores, equivocaciones y hasta protegen caprichos, lo cual no obsta para seguir construyendo el gran edificio concebido por la generación que viene luchando desde hace más de cuarenta años contra la oligarquía heredera de la aristocracia porfirista. Entendamos que la guerra también es hacia adentro bajo el objetivo de expulsar y en su caso enjuiciar (y de preferencia fusilar), a los sobrevivientes del pútrido sistema anterior que abundan entre la burocracia de cuello blanco y desde luego en diversos cargos de elección, gracias a los buenos sentimientos tanto de AMLO como de La Jefa de Jefas que abrieron las puertas a toda clase de delincuentes con evidentes pruebas a la vista. Y ni modo que sea invento.

SUCEDE QUE

Es una pena que por unos cuántos pesos el supremo gobierno haya permitido que la FIFA pisoteara la memoria histórica de la república. Esa cena y borrachera en el Castillo de Chapultepec seguro despertaron de sus tumbas a los Niños Héroes. Tacha para Doña Claudia por más justificaciones que invente.

Y hasta la próxima.