Tirotean festival gastronómico en Seattle: 3 muertos

La policía busca hoy a un segundo sospechoso, ya tiene a uno bajo arresto

Por. Staff

Seattle.-Tres personas fallecieron durante un tiroteo cerca del Space Needle de la ciudad el domingo, dijo la policía. Un sospechoso estaba bajo custodia y la policía buscaba a otro este lunes.

El tiroteo en un festival gastronómico hirió a otras cuatro, dijo el subjefe de policía, Tyrone Davis.

Los equipos de bomberos comenzaron a responder a reportes de un tiroteo alrededor de las 6 de la tarde del domingo, hora local, en el Seattle Center, un parque y área de entretenimiento cerca del centro de la ciudad que alberga el Space Needle. En ese momento, se celebraba en la zona un festival gastronómico, Bite of Seattle.

La policía cree que dos personas empezaron a dispararse durante el festival. El evento, que se llevó a cabo de viernes a domingo y se ha celebrado desde 1982, albergó a más de 300 vendedores de comida y otros productos.

Tres personas murieron en el tiroteo, incluidas dos que fallecieron en el lugar de los hechos.

Los equipos de bomberos atendieron a cinco pacientes cuyas heridas iban de leves a graves. Cuatro personas con heridas de bala fueron trasladadas al Harborview Medical Center, incluido un niño de 2 años que se encontraba en condición estable, dijo la policía. Las otras víctimas tenían entre 23 y 56 años.

Tres de los pacientes estaban en condición satisfactoria, dijo el domingo una vocera del Harborview Medical Center, mientras que una paciente adulta estaba en cirugía y en condición crítica.

La policía dijo el domingo por la noche que la paciente en condición crítica había muerto a causa de sus heridas.

Las autoridades no revelaron el nombre de la persona bajo custodia ni especificaron su edad, pero dijeron que el sospechoso era una “persona joven”.

La policía no habló de posibles motivos, pero dijo que no había descartado la posibilidad de más sospechosos. No había una amenaza activa para la comunidad, dijeron.