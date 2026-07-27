Vacaciones disparan auxilios carreteros

Actualmente, la corporación opera con 28 elementos distribuidos en 15 unidades, las cuales recorren las principales carreteras del estado en un horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Por Raúl López García

Expreso

El inicio del periodo vacacional de verano disparó en un 30 por ciento los servicios de auxilio que presta la Coordinación Estatal de Ángeles Verdes en las carreteras de Tamaulipas, principalmente sobre la carretera federal 85, en el tramo Victoria-Monterrey, donde se registra el mayor flujo de viajeros.

El coordinador estatal de Ángeles Verdes, Félix de la Cruz Rojas, informó que el incremento comenzó a reflejarse desde el primer fin de semana del operativo vacacional, cuando miles de familias iniciaron sus desplazamientos hacia destinos turísticos dentro y fuera de la entidad.

«En este periodo tenemos activas 15 unidades, de las cuales diariamente salen 14. Los servicios se nos incrementan un 30 por ciento y la ruta donde más aumenta el flujo vehicular en cada periodo vacacional sigue siendo la de Victoria-Linares», señaló.

Precisó que la mayoría de los auxilios corresponde a fallas mecánicas derivadas de las altas temperaturas, especialmente por sobrecalentamiento del motor. También son frecuentes los cambios de neumáticos por ponchaduras, la sustitución de bandas y otras reparaciones menores que permiten a los automovilistas continuar su trayecto sin requerir una grúa.

Actualmente, la corporación opera con 28 elementos distribuidos en 15 unidades, las cuales recorren las principales carreteras del estado en un horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche. En promedio, atienden alrededor de 21 servicios diarios.

Las rutas con mayor cobertura son Victoria-Jaumave, Victoria-Zaragoza, Victoria-Hidalgo, Victoria-Jiménez, Jiménez-San Fernando, Matamoros-San Fernando, Victoria-Soto la Marina, Victoria-El Mante, además de los corredores turísticos Tampico-González y Tampico-Altamira-Aldama, donde el tránsito también aumenta durante la temporada vacacional.

De la Cruz Rojas advirtió que uno de los puntos con mayores complicaciones continúa siendo el tramo cercano a Mainero, donde coinciden un retén de inspección y el cruce ferroviario ubicado alrededor del kilómetro 49 de la carretera Victoria-Monterrey, situación que provoca largas filas, principalmente durante los fines de semana y en los periodos de mayor afluencia.

«Por lo regular, año con año se forma un cuello de botella por el tema del retén y por el cruce de las vías del ferrocarril, lo que ocasiona retrasos para quienes viajan hacia el norte del estado», explicó.

Ante el incremento en la movilidad, Ángeles Verdes exhortó a los automovilistas a revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de salir a carretera, verificar niveles de agua y aceite, la presión de los neumáticos y el funcionamiento del sistema de enfriamiento. Además, pidió respetar los límites de velocidad, evitar conducir con fatiga o bajo los efectos del alcohol y planear los viajes con tiempo para reducir el riesgo de accidentes.