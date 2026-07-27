Vacaciones impulsan cursos de verano; iglesia abre espacio gratuito para niños

Con el inicio del periodo vacacional, iglesias, asociaciones civiles y otras organizaciones han comenzado a promover cursos y campamentos de verano en distintos puntos de Ciudad Victoria.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Mientras decenas de familias buscan opciones para mantener ocupados a sus hijos durante las vacaciones de verano, la Iglesia Bautista Agua Viva anunció la realización de una Escuela Bíblica de Verano gratuita, dirigida a niñas y niños de entre 4 y 12 años en Ciudad Victoria.

Bajo el nombre «Maravillas increíbles de la aviación», las actividades se llevarán a cabo del 29 de julio al 2 de agosto, en un horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en las instalaciones ubicadas sobre la calle Mariano Paulin número 1362, en la colonia Chapultepec.

El programa incluye juegos, manualidades, dinámicas, enseñanzas bíblicas, premios y refrigerios, como parte de una estrategia para ofrecer a los menores un espacio de convivencia y recreación durante el receso escolar, sin que las familias tengan que realizar algún pago.

La invitación está abierta a todos los niños, independientemente de que pertenezcan o no a la congregación religiosa. Los organizadores señalaron que el objetivo es brindar una alternativa de entretenimiento con actividades enfocadas en valores y convivencia.

Con el inicio del periodo vacacional, iglesias, asociaciones civiles y otras organizaciones han comenzado a promover cursos y campamentos de verano en distintos puntos de Ciudad Victoria, como una opción para apoyar a las familias y mantener a los menores participando en actividades recreativas y formativas.