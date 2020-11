AMLO: SALDO NEGATIVO

Hoy a la media noche se cumple el primer tercio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el de la Cuarta Transformación, que llegó con el apoyo popular como ningún otro al poder, pero que como ningún otro entrega cuentas en números rojos, el fracaso es casi total, histórico.

Así es mis queridos boes, a partir de mañana, será menos aceptable el pretexto de López Obrador cuando trate de echar culpas de su mal gobierno a los sexenios del pasado; entra al tercer año y lo enfila a la mitad de su gestión.

De los que se puede contar; es decir informar con números, más allá de los discursos en los que la constante ha sido la mentira o la verdad a medias, AMLO está reprobado rotundamente, si los comparamos con sus promesas en su larga campaña de 18 años.

Ha hecho historia en materia de inseguridad, el 2019 fue el año más violento del que se tenga registro y el 2020 será aún más violento.

A estas alturas de su sexenio Felipe Calderón llevaba tres veces menos los muertos que hoy se le deben contar al tabasqueño.

Calderón: 23 mil 250, Enrique Peña Nieto: 34 mil 071 mientras que AMLO suma ya 68 mil 732; datos al viernes pasado, lo que significa que ya lleva 69 mil. Reprobado.

Y comienzo por el tema de la inseguridad, porque fue precisamente ese el tema de temas en la campaña que llevó a López Obrador a barrer con PRI y PAN en el 2018, con presidencia y mayoría absoluta en la cámara.

No quiero evaluar su estrategia de abrazos no balazos, de los voy a acusar con sus abuelas y mamás y los fuchi cacas, porque eso sería subjetivo, solo números pues y los números indican que AMLO ya lleva ya poco más de la mitad de todos los muertos violentos de todo el sexenio de EPN, cuando sólo han pasado dos años.

AMLO: 69 mil muertes en dos años; Peña Nieto 135 mil en seis años. Si la tendencia continúa, el de la 4T podría sumar más de 150 mil muertos por la inseguridad.

Números, solo números en el otro gran tema, el de la economía, esa que nos pega a todos, en dos años, el gobierno de López Obrador ha dejado igual solo pérdidas.

En el 2019 México cayo -0.1 por ciento, cosa de nada, pero a diferencia de los años anteriores significó un retroceso en el Producto Interno Bruto, lo que no ocurría en varios años. Pero el 2020 al que le queda consumir solo 31 días, la caída de la economía mexicana será espectacular, histórica, de alrededor del 10 por ciento, la peor en más de un siglo.

El presidente ordenó cancelar el NAIM y enterró con el aeropuerto más de 250 mil millones de pesos. Dijo que rescataría a PEMEX al que casi quebraban los del pasado, le inyectaron 120 mil millones de pesos de lo que era el Fondo de Estabilización y el resultado del manejo de dos años de la 4T en la paraestatal es desastroso.

Hoy PEMEX es la petrolera más endeudada de todo el mundo, debe 106 mil millones de dólares; como nunca y sus cartas de presentación la señalan como no apta para la inversión extranjera.

Sin juzgar sus programas sociales, que se suponía iban a generar igualdad y que los mexicanos tuviéramos las mismas oportunidades para salir adelante, hay que recordar que AMLO se ha gastado 450 mil millones de pesos en apoyos a 23 millones de familias a lo largo y ancho del país, bajo el lema de: primero los pobres.

Y resulta que pese al gasto, no inversión, gasto con todas sus letras, en el México de López Obrador este año cerrará con 12 millones de pobres más que en el México que recibió hace dos años, según el Coneval.

Solo este año, de acuerdo con los datos deL IMSS e INEGI, en el país se perdieron 1.2 millones de empleos formales y de estos solo se han recuperado 250 mil. En el país el informe indica que hay unos 6 millones de desempleados.

El otro gran tema para evaluar el primer tercio del sexenio pejista es el de la salud; recordemos que el presidente prometió que México tendría un sistema sanitario igual que Dinamarca o Noruega a partir de mañana. Sobra decir que será otra promesa incumplida.

El cachetadón que le dio a uno de los ayudantes de AMLO este fin de semana en Baja California la familiar de una anciana enferma de cáncer sin tratamiento dibuja la tragedia sanitaria en la que vive el país.

No hay medicamentos contra el cáncer para niños y adultos, las manifestaciones se dan por todos lados y el pretexto ha sido el mismo, por culpa del pasado, son conservadores que quieren dañar a la 4T.

Se canceló el Seguro Popular y miles de quedaron sin atención médica y las enfermedades catastróficas; es decir las más caras de tratar, se dejaron sin fondos por una decisión presidencial. Crearon el INSABI que un año después no funciona.

Pero es la pandemia del Covid-19 la que mayormente refleja el fracaso de este gobierno en la materia. Ayer oficialmente ya se contaban 105 mil 655 muertes y 1 millón 107 mil casos.

Habían proyectado solo 6 mil muertes, luego le cambiaron a 32 mil y dijeron que solo en un escenario catastrófico serían 60 mil. El 2020 terminará con unos 125 mil.

¿De que va a presumir el presidente?, ¿dónde está el México sereno que nos prometió?, ¿dónde está el sistema de salud de primer mundo?, ¿dónde está el crecimiento al 6% que traería?. ¿Dónde está el México unido que prometía?.

El saldo a dos años es: el desastre en salud, seguridad y economía. Peor aún, un México dividido , enfrentado desde el discurso del presidente. La válida rebelión de 10 gobernadores de la Alianza Federalista que defienden el presupuesto de sus estados.

El saldo a dos años: la destrucción del futuro de México.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA