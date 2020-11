La amenazan por no homenajear a Maradona

ESPAÑA.- La futbolista española Paula Dapena, jugadora del Viajes Interrías FF de la segunda división femenina, dijo el lunes que ha recibido amenazas de muerte tras negarse a guardar un minuto de silencio por Diego Maradona como protesta contra la violencia de género.

La centrocampista, jugadora en la localidad gallega de Sanxenxo, en Pontevedra, al noroeste de España, permaneció sentada y de espaldas a sus compañeras y al resto de jugadoras del equipo rival, el Deportivo Abanca, mientras estas guardaban un minuto de silencio en homenaje a Maradona -el astro argentino fallecido la semana pasada-, antes del partido del sábado.

La joven de 24 años dijo al programa de radio A Diario del periódico deportivo Marca que no se arrepentía y que volvería a hacerlo. «El jueves fue el día de la eliminación de la violencia de género y que por un hombre maltratador reconocido se guardaba un minuto de silencio y no por las víctimas es algo que mis ideales feministas no permitían», dijo.

Maradona se enfrentó durante su carrera a acusaciones de violencia de género después que en 2014 apareciera en un video discutiendo con la que era entonces su pareja y en el que parecía que la golpeaba.

El futbolista negó las acusaciones, diciendo: «Sí, le volé el teléfono, pero te juro que nunca le levanté la mano a una mujer». No se presentaron cargos.

Dapena dijo que había recibido muchas muestras de apoyo «pero también he recibido amenazas de muerte tanto yo como algunas de mis compañeras de equipo».

«Maradona era un jugador espectacular, pero como para persona dejaba mucho que desear y para mí hay que tener unos valores por encima de las habilidades», dijo.

Maradona, considerado uno de los jugadores de fútbol más grandes de todos los tiempos antes de que la adicción a las drogas y el alcohol arruinaran su carrera, murió el miércoles, el mismo día del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

CON INFORMACIÓN DE CANALRCN