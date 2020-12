Apoya gobierno de NLD a familia afectada por incendio

El gobierno municipal del presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar, a través de la regidora Sylvia Idalia Delgado Pérez, llevó apoyo humanitario a una familia de la colonia Villas de San Miguel que perdió su patrimonio en un incendio esta semana.

Davis Vergara García y María de Jesús Ibarra, perdieron prácticamente todo lo que tenían en su domicilio, calle Santa Úrsula 605, por causa de un corto circuito que originó el siniestro en su vivienda.

“Desde que me enteré del lamentable acontecimiento de un vecino de la colonia Villas de San Miguel que se quemó su casa, giré instrucciones para apoyar a esta familia y no dejarlos desamparados”, dijo el alcalde.

Davis Vergara García, padre de familia y principal sostén del hogar damnificado, reveló que la tristeza lo invadió al ver cómo su patrimonio ardía en llamas y no esperaba la ayuda tan rápido como la envió el munícipe.

«Nunca pensé que me iban apoyar, ayer que llegué me sorprendí, por lo cual doy gracias, veo que tengo apoyo de la comunidad de Nuevo Laredo, yo no soy de aquí pero sí doy muchas gracias», agregó.

El gobierno municipal hizo llegar ropa, despensa, cobijas y cobertores, al cual se le sumará una estufa y colchones al momento, mencionó.

«Me están atendiendo muy bien, me están apoyando por ese lado; la verdad se está haciendo mucha la ayuda que nos dan, después que la solicitamos; nosotros estamos solos aquí y agradezco al gobierno municipal que nos están apoyando», enfatizó.

La regidora dijo que la familia no está ni estará sola, contará con todo el apoyo y respaldo del presidente municipal, del Cabildo y de la ciudadanía.

«No están solos, desde el primer momento que nos enteramos del incidente estamos aquí presentes, estamos brindando todo nuestro apoyo y sobre todo estar pendiente de ellos, es un encargo especial del presidente municipal Enrique Rivas, conocer y mejorar la situación de esta familia», aseguró.

Agregó que el gobierno municipal está comprometido muy fuerte con Davis Vergara y María de Jesús Ibarra por todo lo que están pasando.

“Se les va a apoyar con colchones, una estufa, cobertores, además tiene el apoyo de la ciudadanía que se ha volcado a ayudar a la familia con ropa, alimento y lo que necesite», concluyó.

Rivas Cuéllar reitera así que un gobierno humanista es aquel que hace las cosas bien y se solidariza sin distingo con las y los ciudadanos en situaciones de urgencia.