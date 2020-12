Educación de Tam dejará de recibir 500 MDP en el 2021 por recortes

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Por los recortes federales Tamaulipas dejará de recibir en el tema de educación 500 millones de pesos durante el 2021, afectando 11 programas entre los que destacan Escuelas de Tiempo Completo y Educación Inicial, impactando a 842 planteles de tiempo completo, reveló Mario Gomez Monroy, Secretario de Educación en el Estado, quien por otra parte confirmó el no regreso a clases presenciales en enero, ante el riesgo de un rebrote de la pandemia del COVID-19.

En entrevista durante la ceremonia de honores a la bandera, explicó que no hay fecha para el regreso a clases presenciales.

«Desafortunadamente estos climas se prestan para enfermedades respiratorias, tenemos que cuidarnos, los números van en aumento, vienen las fiestas de diciembre, sabemos que para enero hay posibilidades de un rebrote más fuerte, vamos a dejar pasar un poco más, le pido a la ciudadanía por favor hay que cuidarse, es importante muy importante respetar las medidas sanitarias para poder regresar a clases porque si no va ser muy complicado. Lo más probable es que en enero, no se regrese a clases.»

Insistió en que en tema educativo Tamaulipas dejará de recibir 500 millones, «entre los programas que no vienen son Educación Inicial, Tiempo Completo, son 842 escuelas los que dejan de recibir este beneficio, que ahorita no se refleja tanto hasta que no regresemos a clases presenciales, son cerca de 11 programas los quitaron y el que mas preocupa es el de Tiempo Completo aunque, nos dicen que si viene apoyo para ese programa, sin embargo en el presupuesto no existe van a tomar de otro presupuesto para fondearlo, hasta ahorita no tenemos las reglas de operación nuevas que se van a generar estamos esperando la información.»

En tanto destacó que la semana pasada ya se dio el calendario de pagos, la federación pago aguinaldos el 4 de diciembre, en la SEP en Tamaulipas el día 11 de diciembre 2 quincenas y la primera parte del aguinaldo, la derrama es de 600 millones de pesos.

Por Por Salvador Valadez C.