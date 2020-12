Menor extorsionada con vídeos íntimos por ex novio en zona sur

TAMPICO.- Una menor de edad, fue grabada sin consentimiento cuando tenía relaciones íntimas y los videos han sido exhibidos en redes sociales por parte de su ex novio de 29 años de edad.

La joven de 17 años tuvo que ser auxiliada por la Colectiva Feminista Tamaulipeca y se encargaron de sacarla de la región, ya que la ex pareja ha intentado intimidarla por haberlo denunciado.

«Es muy lamentable, pero el ex novio la grabó teniendo relaciones íntimas y ella no se dio cuenta, el tipo ahorita la está exhibiendo en redes sociales, los videos compartidos con toda la familia, es una chica de 17 años y el ex novio tiene 29 años», dijo la representante de la colectiva, Nury Violeta Romero Santiago.

El viacrucis que ha padecido la joven se ha complicado, ya que en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tampoco no le han dado el seguimiento adecuado a la denuncia.

«Es un depredador porque sabía lo que hacía, como manipular a una menor y pues las víctimas que ellos buscan son hijas de papás separados, de madres solteras, ellos creen que no tienen nadie quien vea por ellas, pero están muy equivocados porque hay muchas mujeres que luchan por los derechos».

Una persona de Derechos Humanos tuvo que intervenir ante la fiscalía para que se impulsara el proceso, «hasta el día de hoy el ex novio volvió a subir los videos a redes sociales y están afectando mucho la imagen de la chica y la tuvimos que sacar».

«Está utilizando todos los medios para intimidarla, deben impulsar la denuncia y es que no son atendidas con perspectiva de género, no es posible que si la persona no va, no se impulse la carpeta de investigación».

Romero Santiago agregó que la violencia no se detiene, va en aumento y «tenemos más chicas afectadas, antes había un tabú que decía que las mujeres debían quedarse calladas, cuántas mujeres fueron violadas y que no tenía que decir nada porque te van a juzgar».

Por Oscar Figueroa