Aspirantes incómodos

Los panistas de Tamaulipas estarían más tranquilos si los presuntos aspirantes a la candidatura de gobernador hubieran triunfado en la elección del 6 de julio, eso les ayudaría seleccionar sin problemas al mejor prospecto para tratar de conservar la plaza política en la adversa sucesión del estatal de 2022.

Lamentablemente, el panorama no luce tan sencillo. Gerardo Peña Flores perdió los comicios en Reynosa, aunque llegará a San Lázaro por la vía plurinominal, y el Truko, operador estrella de los albiazules en los comicios, se le enredaron las pitas y las cosas no salieron como tenía planeado.

En ese contexto, el alcalde de Tampico, Chucho Nader, quien aplastó a Morena y de paso llevó al Congreso del Estado a Edmundo Marón y a Nora Gómez y al Congreso de la Unión a Rosa María González Azcárraga, se ha ganado a pulso el derecho a disputar la postulación.

Por si eso no fuera suficiente, de acuerdo con una encuesta de Mitofsky ordenada por el periódico El Financiero, el presidente porteño refrendo su categoría de alcalde mejor evaluado entre cien jefes edilicios del país con una calificación de 73.1 por ciento, distinción que fortalece políticamente al edil, quien, por cierto, cumple con hechos el anuncio de que Tampico seguiría brillando y dando de qué hablar no solamente a nivel local sino en toda la República.

Por eso y otros motivos, sus adversarios ya empiezan a verlo como un aspirante incómodo, saben que la sobresaliente gestión edilicia del tampiqueño obligará a los jerarcas de Acción Nacional a mantenerlo en la lista de las opciones a las que el partido podría recurrir a la hora de la elección del candidato al cargo de mayor jerarquía del Estado.

Dejarlo fuera en esas condiciones, el PAN se arriesgaría a perder miles de sufragios en el sur. Además de que los bonos políticos del tampiqueño siguen a la alza.

En la gira realizada el fin de semana al municipio para entregar obras en las colonias del norte, el Gobernador García Cabeza de Vaca se hizo acompañar del titular del ayuntamiento y, como, a diferencia de otros centros urbanos del Estado en los que su partido sufrió un revés, el mandatario estatal aprovechó la ocasión para presumir a los representantes de otros partidos políticos que en Tampico los panistas tienen de munícipe a un triunfador de lujo. Otro ganador con el que contaría el PAN para resolver la candidatura de gobernador en la contienda electoral del año que viene es el diputado federal electo Oscar Almaraz Smer, desafortunadamente, como este no es panista sino un inmigrante, las bases militantes le pondrían toda clase de peros al victorense.

No les agrada que haya sido un ex priista el que les diera la victoria, en vez de una miembro de la agrupación.

De manera similar al PAN, en las filas de Morena también les incomoda que Felipe Garza Narváez sea el aspirante a candidato a gobernador no solo porque es el más conocido sino también el más experimentado. Américo Villarreal, igual que Héctor Garza, Erasmo González y José Ramón Gómez Leal, están conscientes de que si, además de la encuesta, se tomaran como criterios para definir el proceso selectivo la experiencia y la trayectoria política, el ex priista les sacaría una ventaja notable.

A propósito de aspirantes incómodos, en la 4T nacional el coordinador de la fracción parlamentaria del Senado, Ricardo Monreal, también ha puesto a pensar a los preferidos de AMLO.

Dejar entrever que estará en la boleta del 2024, con la bandera de la 4T o sin ella, anticipa a los destapados, especialmente a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, que son los de mayor peso, que entienden que va a disputarles al tú por tú la competencia interna.

Quizá asimismo recordarles que en la contienda del gobierno de Zacatecas de 1997 cuando peleaba la candidatura del PRI de aquella entidad, el entonces dirigente nacional del tricolor, Mariano Palacios Alcocer, le advirtió que el elegido del presidente Zedillo era José Antonio Olvera Acevedo y le exigió que, si no se retiraba, como exigía el señor de los Pinos, se atuviera a las consecuencias.

Determinado como es, Monreal no se arredró, le contesto que se atenía a las consecuencias y tras de que el PRI le negara la postulación, enfundado en una camiseta del PRD derrotó al abanderado oficial, para que sus actuales adversarios y el Presidente sepan que está acostumbrado a nadar contra la corriente y vayan tanteándole el agua a los camotes.

