Estudio señala que el desorden en el hogar te hace engordar

MÉXICO.- La limpieza del hogar es fundamental para garantizar la higiene y evitar que nazcan plagas de distintos insectos y atenten contra nuestros muebles, sillones y electrodomésticos. Pero además, un estudio reciente descubrió que hay aquellas personas que no ordenan no asean su casa son más propensas a engordar. Seguí leyendo y conocé los fundamentos.

La investigación fue realizada por Peter Walsh, un profesional experto en organización de hogares (home organizar por su traducción al inglés) y publicada en su material bibliográfico “Does this clutter make my butt look fat?”. En ella, el experto se refiere al desorden, limpieza y alimentación del dueño de casa, en donde un déficit de aseo y orden hará que la persona sea más propensa a engordar. En dicho estudio hay un dato alarmante que sostiene que quienes habitan en un ambiente desordenado comen hasta un 44% más de snacks que aquellas que le dedican tiempo a la limpieza.

“Tratar mal el espacio en el que vives es tratar mal una parte de ti. La casa, la cabeza, el corazón, las caderas… todo está conectado”, afirma Walsh. El hogar que carezca de orden y limpieza incrementará el nivel de estrés, por lo tanto en vez de comer conscientemente devoramos todo lo que encontramos a nuestro paso, sin sentir saciedad alguna.

En consecuencia, el especialista sostiene que la limpieza debe iniciar en la habitación ya que una pieza más ordenada y sencilla generará poco estrés y mejor descanso. El segundo paso será acomodar el placar, ordenarlo y donar la ropa en desuso. Esto se debe a que una habitación “patas para arriba” provocará que la persona se enfoque en comer y engordar en vez de asear.



Finalmente la cocina del hogar será una de las claves en lo que respecta a limpieza y desorden porque si tenemos la mesada llena de platos y ollas sucias, como así también la mesa repleta de objetos, se comerá más y, como consecuencia, la persona tenderá a engordar. Además será vital tener una nevera ordenada, repleta de tuppers etiquetados y botellas clasificadas armónicamente desde el plano visual.

